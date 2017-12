Es tanquen més portes de les que s'obren. Si un presta atenció, d'una banda, a les necessitats de la gent i, de l'altra, als remeis que es proposen, acaba advertint que la política s'ha quedat atrapada en una habitació i els contribuents en una altra. Enmig de tots dos, una porta que si en algun moment va estar oberta o entreoberta, s'ha clausurat ja amb set claus, com el sepulcre del Cid. Aïllats els líders dels liderats,assistim, per exemple, a un repunt del preu de l'habitatge, un més, del qual es diu, com en ocasions anteriors, que no es tracta d'una nova bombolla. En efecte, no és nova, és tan antiga com l'economia financera, que té poc d'economia i molt d'especulació. Per la seva banda, l'FMI, entre altres, comença a assegurar que les pensions, a Espanya, són altes. Per a l'FMI tot està pels núvols menys els salaris dels seus dirigents.

Ens asseiem davant del telenotícies per esbrinar com està això nostre i resulta que d'això nostre no hi ha res encara. Hem de tenir paciència. La desigualtat, la precarietat, els salaris baixos, l'atur o la pobresa no ocupen les capçaleres de l'agenda política. Tancats amb una sola joguina que avui és Catalunya i demà ja veurem què, la realitat s'escapa entre les juntures dels debats públics i quan obrim l'aixeta surt aire. Apliquem llavors l'oïda a la paret que ens separa dels nostres representants i no escoltem res d'interès. El desafecte de la política, del qual tant es parla, no és més que la conseqüència d'un cop de porta. Ens estan estampant la porta als nassos.

Les portes es tanquen també per por dels corrents. Als corrents d'aire, de manera general, però també, i sovint, als corrents d'opinió. Però quan l'aire no circula, l'atmosfera s'enrareix. Preguntin a les famílies que aquests dies tampoc obren les finestres per ventilar perquè amb la ventilació entra el fred a les cases on no es pot posar la calefacció.

Cada dia hi ha més portes i més finestres clausurades en aquest país de les nostres desgràcies. No pretenem que les desgràcies desapareguin d'un dia per l'altre, com per art de màgia, però sí que s'exposin per estudiar com solucionar-les.