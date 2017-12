La força de voluntat

Molta gent, en la seva intimitat, es pregunta quin tipus de béns robaria en cas de dedicar-se al lladronici. Quina classe de delinqüent seria jo? Atracador de bancs, carterista, venedor de productes miraculosos, assassí a sou? A la majoria dels malfactors els agradaria ser bons. Puc certificar-ho perquè he fet alguns reportatges sobre presons en què els presos em van confessar que els seus errors es van deure a la manca de perícia. En la seva imaginació es veien com lladres de guant blanc. Però per a lladre de guant blanc cal estudiar molt i estar en possessió d'unes habilitats que no té el comú dels contribuents. Vol dir que el més probable, una vegada que un decideix delinquir, és que es passi de la ratlla i acabi fent coses lletges, fins i tot molt lletges. Hi ha atracaments que comencen amb pistoles de fogueig i acaben amb bales de veritat.

A Vicálvaro, una localitat de Madrid on Repsol disposa d'una nau de distribució, han robat aquests dies 1.843 bombones de butà. Ha llegit vostè bé. Una bombona de butà no és precisament una joia que es pugui amagar a la butxaca. En certa manera, l'artefacte taronja és l'antijoia: ocupa molt, pesa una barbaritat, és poc maniobrable, i tampoc val una fortuna. Es pot imaginar, d'altra banda, que per portar a terme una gesta d'aquesta naturalesa haurà estat necessari el concurs de diversos individus, d'una banda que, com és lògic, tindrà un cap i potser un lloctinent, no sé. Per robar 1.843 bombones jo m'emportaria almenys 15 o 20 companys ben entrenats. Això de 15 o 20 és un dir, potser en són necessaris 50.

Tant se val, deixem-ho que ha estat una banda. Ara imaginin-se-la vostès reunida en un soterrani calculant la seva pròxima malifeta. Tot d'una, un diu: Per què no robar bombones de butà a l'engròs? Increïblement, el suggeriment és acceptat i es porta a terme de manera neta, sense fer mal a ningú, excepte als que van carregar amb elles. Dic jo que a aquest grup de subjectes tan obstinats i absurds caldria donar-los un premi, sobretot si regalen algunes de les bombones sostretes als pobres perquè encenguin l'estufa. Personalment m'agradaria ressaltar la força de voluntat que implica la seva feina. Amb tenacitat es pot arribar a tot.