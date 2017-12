Molt difícil

Ulisses, Aquil·les o Enees van ser protagonistes d´aquest gènere literari anomenat epopeia. Aquí segueixen, a l´abast de tots, els llibres en què podem llegir les gestes d´aquests herois antics en les aventures i desventures dels quals la humanitat es mira encara com en un mirall. No sabríem dir en quina època va desaparèixer el gènere, ni si coincideix amb la decadència de l´heroi, però en una de les notes d´un polític independentista català llegíem fa poc que calia «èpica». Atès que l´èpica no existeix al marge de l´heroi, hauria d´haver escrit «necessitem herois». En tenen? Ho són Puigdemont, Junqueras o Mas? És Marta Rovira una heroïna? Algun poeta actual seria capaç de dedicar uns versos que ens commoguessin fins al moll de l´os?

De quina manera un trobador dels nostres dies articularia els materials de l´«epopeia» catalana per donar a la impremta un equivalent, no sé, a Os Lusiadas, per citar un exemple, on en ­narrar les gestes de l´explorador Vasco de Gama es canten les glòries de l´imperi portuguès? Em pregunto si en aquesta selecció s´inclouria la declaració unilateral d´independència i la fugida conseqüent de les empreses més emblemàtiques de Catalunya cap a llocs d´aigües més tranquil·les. Si es parlaria de les ruptures familiars provocades pel procés, de la desorganització social sorgida a la seva empara, de la insolidaritat de les forces separatistes respecte a la resta dels pobles d´Espanya. S´enumerarien així mateix les mentides d´Artur Mas i altres sobre el reconeixement internacional que suscitaria el nou Estat, de les empreses que farien cua per instal·lar-se al Passeig de Gràcia?

No ho tindria fàcil el poeta, ja que hauria d´esmentar així mateix l´efecte de rentat de cara produït per l´independentisme sobre les comissions del 3% i la corrupció del PP. Cap escriptor que es preï seria capaç de sortejar l´evidència que el Rajoy dels sobresous i el Puigdemont hereu de l´antiga Convergència s´han enfortit en el desenvolupament d´aquesta causa. Quantes espelmes al seu sant preferit no haurà posat gent com Bárcenas perquè la festa sobiranista continuï? Molt difícil, en fi, això de l´èpica.