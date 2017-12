petites infàmies

Si el Govern creu que no ens hem adonat de la incoherència de convocar eleccions a Catalunya i tenir a la presó dirigents de la meitat dels partits que s´hi presenten, està molt equivocat: ens n´hem adonat. Potser es tracti de prendre ostatges per a una negociació posterior.

Tampoc acabo de veure com es pot condemnar a més de dos anys de presó uns rapers que, suposadament, van lloar el Grapo, grup terrorista que ja no existeix (i sobre la naturalesa del qual hi ha fundats dubtes). Com a «apologia del terrorisme» val el mateix que aclamar a les hosts de Don Pelayo o als cosacs del Don, però ja veig que han desencadenat la caça del desafecte.

En canvi, no veig, ni de lluny, la mateixa pressa per empaperar a aquestes mules uniformades de la policia local de Madrid que cantaven les glòries de Hitler i feien prèdica de la neteja ètnica. Regressió. Contrareforma que ja anava molt avançada amb la Llei Mordassa i altres invencions de quan la dreta va patir un atac de pànic per l´eclosió de Podem. Una altra vegada el tron ??i l´altar, crec que me´n vaig a demanar la nacionalitat francesa.

El professor José Luis Villacañas defensa que abans de tocar la Constitució, caldria reformar la llei electoral. Sí estimats, aquesta llei que privilegia l´Espanya despoblada i cereal i castiga les grans concentracions urbanes. Però no les castiga per ser més, sinó per votar una cosa diferent del que és just i necessari. O sigui, per no votar-los a ells. Passegin per algunes ciutats castellanes i veuran quants carrers dedicats a Sanjurjo, Franco, Queipo de Llano, Primo de Rivera: la flor de la tradició liberal.

Diu Villacañas que el Govern empara «una distorsió de la representació» i «no ha impedit les pràctiques corruptes dels agents polítics que representen a aquest electorat més arcaic». Per això van fer la llei, és clar.

Per cert, una llei que regeix, igualment, per a les eleccions catalanes: també aquí afavoreix la dreta, no a la dreta en V.O., beneïda pels bisbes, sinó la subtitulada en català.