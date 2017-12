Per un clau de ferradura...

Una ucronia és un relat imaginari de com seria el present si un fet del passat hagués succeït d'una altra manera. Per exemple, si les eleccions al Parlament de Catalunya de fa dos anys, les famoses «plebiscitàries», s'haguessin celebrat amb un sistema electoral realment proporcional, i no amb el sistema vigent, amb arbitràries barreres d'entrada i notables desigualtats territorials.

Les ucronies només serveixen d'entreteniment i no són gaire fiables, ja que és impossible imaginar absolutament tota la complexitat dels efectes combinats de canviar un sol fet passat. Però, admetent aquesta limitació, i per passar l'estona, podem especular amb el fet que Catalunya no es trobaria en la situació política en què es troba si el sistema electoral del 27-S hagués estat totalment proporcional.

Amb un sistema realment proporcional, sense distorsions provincials ni barreres d'entrada, Unió i el PACMA haurien obtingut diputats, i Junts pel Sí i la CUP haurien sumat un 48,7% dels vots amb traducció parlamentària, que s'haurien traduït en 66 diputats, dos menys de la majoria absoluta. Amb 66 diputats no haurien posat en marxa el full de ruta, no haurien aprovat aquella declaració inicial que els comprometia a la desconnexió, tampoc no haurien confirmat la confiança a Puigdemont a canvi de prometre el referèndum i, per descomptat, no haurien aprovat les lleis de setembre: la del referèndum d'autodeterminació i la de transició «i fundacional de la república». La votació de l'1 d'octubre no hauria estat convocada, el jutjat número 13 no hauria ordenat escorcolls i detencions per impedir-la, no s'haurien produït els fets del 20 de setembre davant Economia, el fiscal no els hauria considerat «tumultuaris» i no hauria obert un procediment per secessió, no haurien engarjolat els Jordis, no s'hauria donat la declaració amb reculada del 10 d'octubre ni la resolució del 27 d'octubre, no s'hauria aplicat el 155, Puigdemont seria alcalde de Girona i Junqueras passaria les festes a Sant Vicenç dels Horts.

O potser haurien passat altres coses greus, altres desafiaments a l'Estat que també haurien provocat espirals de mobilizacions, detencions, imputacions i empresonaments. Fa de mal saber. Al capdavall, l'independentisme continuaria existint encara que la llei electoral no li hagués donat la majoria absoluta que li va permetre llançar-se a l'aventura amb la convicció que «ara o mai».