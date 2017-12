Els diners com a regal educatiu

El regal favorit de la majoria dels espanyols per Nadal són els diners, cosa que en absolut dissuadeix la majoria dels espanyols de cercar altres regals per a la majoria dels espanyols. És tradició provocada pels diners que els que més en tenen, més en rebin. Les persones que tenen molts diners en volen més. Què creu que prefereix rebre Amancio Ortega, diners o un drapet de Zara? Sí, diners ja en té però hi ha alguna cosa que li agradi més després d'una vida dedicada amb afany a aconseguir-ne?

És políticament correcte regalar diners? Depèn. No hi ha dubte que els diners són violents i sexistes però també poden no ser-ho. (No és res que no els passi a les religions i cal respectar-les. La religió dels diners, venerada a catedrals bancàries, és la més respectada de totes). Si ha de regalar diners a uns bessons de diferent sexe el no sexista és donar la mateixa quantitat a la dona que a l'home. Si dubta sobre la violència dels diners tampoc costa res posar una nota amb desitjos de felicitat i una frase de Gandhi.

Ara, és educatiu regalar diners? De 0 a 3 anys no convé perquè s'ho posen tot a la boca. D'aquesta edat en endavant, regalar diners és preparar-los per a la vida en un sistema que no valora altra cosa. Aquí el dolent és l'embolcall. No regali els diners dins d'un sobre. Miri el que presumptament va passar al PP, des de M. Rajoy a Federico Trillo, passant per María Dolores de Cospedal, que, segons els papers de Bárcenas van ser generosos rebent sobres amb diners il·legals fora de les festes nadalenques. Ho estan jutjant per si és delicte. Potser en algun moment aviat van començar a rebre com a regal sobres amb diners i per això no els va estranyar ser beneficiari d'una vida tan regalada en qualsevol data de l'any.