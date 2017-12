Anar amb pressa

En Toni del Bescuit ho té molt clar. Les presses mai són bona companyia. Ell, que és un professional de la restauració -que inclou fer un excel·lent cafè- sap que amb presses no es va enlloc. Portar mitja vida darrere d'una barra et converteix en un mestre i un sociòleg capaç de «calar» una persona al primer cop d'ull. Aquests dies en Toni té darrere la barra un cartell on diu que, per més pressa que tinguem, Nadal serà el dia 25 i cap d'any el 31. Té raó. Anem amb pressa, anem traient el fetge per la boca i, el més greu és que no tenim paciència i amb aquesta actitud la fem perdre als altres. Ja deia fa un parell de setmanes que el calendari nadalenc cada cop es posa en marxa més aviat. Els torrons arriben als supermercats a finals del mes d'octubre -en plenes Fires de Sant Narcís- i els llums i l'ornamentació de Nadal dels carrers i botigues també es posa en marxa cada vegada més aviat. Hauríem de seguir els ritmes normals, sense accelerar. Sense anar tot el dia a corre-cuita com si el 25 no fos Nadal o el 31 Cap d'Any. Les presses no són mai bones. Si seguim aquesta tendència els Reis tampoc seran el 6 de gener i llavors no sabrem què explicar a la mainada. Posem el fre, anem poc a poc, quan demanem un cafè en un bar no ho fem com si no existís l'endemà.