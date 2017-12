Plega, Arrimadas

miquel borrell sabATER SANTA COLOMA DE FARNERS

Plega, Arrimadas: Ciutadans ha tingut el major nombre de vots en les eleccions del passat dia 21: un 28% de l´electorat català. Arrimadas s´ha passat dos anys desestabilitzant el govern de la Generalitat (vegeu hemeroteca i videoteca), al·legant que el Govern no representava la majoria, que només eren el 48% dels catalans, que no eren majoria. Molt bé, Arrimadas, ara tu ets només el 28%. Has fracassat encara que hagis guanyat. Plega, perquè haver de suportar-te quatre anys dient «Jo he guanyat, vosaltres no sou legítims», –quan ho som– serà molt pesat i gens constructiu. Ja no pots aportar res més a Catalunya perquè de paraules no es viu, i menys de les teves: repetitives, buides, agressives, cridaneres, histèriques, fanàtiques... Plega, Arrimadas.



I la Policia Municipal?

Carles Rodríguez Girona

Recorro cada dia, més d´una vegada, diversos carrers de l´Eixample de Girona. Ho faig a peu, per motius de feina, i estic habituat a trobar-me en aquests carrers ciclistes circulant per la vorera (alguns amb molta cura, és cert, d´altres totalment a la seva, posant en risc els vianants), i també excrements de gos (en ocasions a tocar de les parets dels edificis, en d´altres ben bé al mig de la vorera). El que no he vist mai (i mira que fa anys que repeteixo itineraris) és cap agent de la Policia Municipal de Girona sancionant cap d´aquestes dues conductes que, segons tinc entès, les ordenances municipals prohibeixen. Dec tenir mala sort.



Art a Girona ciutat

eulàlia isabel rodríguez pitarque torroella de montgrí

Aquests dies de Nadal són un bon moment per anar al Museu d´Art de Girona perquè hi ha l´exposició: «Olga Sacharoff: pintura, poesia, emancipació». Són pintures d´un gran cromatisme amb un estil personal, tant als retrats com als temes florals, paisatgístics o de la vida diària. S´hi han reunit quadres de museus i de col·leccions particulars d´aquí i estrangers. Alguns es reconeixeran perquè estan exposats al MNAC. Per cert que enguany s´ha commemorat els 50 anys de la mort de la pintora georgiana a Barcelona.

A més a més, també s´hi pot visitar l´exposició: «Domènec Fita. Divorcis amb la tradició», on es mostra el procés de treball de l´artista i on podem veure concretament com ha treballat el tema de l´autoretrat. Hi ha pintura, però també escultura, dibuix i llibretes d´apunts que són bàsics per entendre la realització final de l´obra. En un altre espai, al CaixaForum, hi ha dues excel·lents exposicions. La primera de la fotògrafa Cristina García Rodero, amb dones d´Anantapur i la seva ­realitat social. La segona es titula «Cinema i emocions. Un viatge a la infància». En ella gràcies a retalls de pel·lícules, dibuixos, projectes, maquetes... ens recorda la relació entre el cinema i la infantesa.