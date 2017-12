Intel·ligència Artificial i Turisme

Actualment, gairebé totes les persones que treballem en el sector turístic tenim plenament assumits els grans canvis que en el nostre sector han tingut les anomenades Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC). Des de fa prop de vint anys tenim aquí el comerç electrònic, especialment en les operacions de venda, directament als consumidors, de bitllets d'avió, estades en hotels i reserves de cotxes de lloguer, principalment. Vendes fetes per companyies d'aviació comercial, hotels i empreses de lloguer de cotxes i també per les agències de viatges en línia que van ser creades. Aquells canvis van tenir com a «víctimes» moltes agències de viatges tradicionals, amb oficines a peu de carrer i personal empleat, que van perdre clients atesa la facilitat que els consumidors teníem per comprar per internet i evitar-nos el pagament d'una quantitat per despeses de gestió. Despeses de gestió que, al cap i a la fi, de seguida van començar a cobrar també els proveïdors quan les operacions es feien en plataformes de comerç electrònic i avui es troben generalitzades.

Cal recordar, a més, que durant els primers anys van ser precisament els serveis turístics els capdavanters en les compres en el comerç electrònic, mentre altres productes –per exemple els tangibles– hi van accedir a poc a poc entre altres motius per la desconfiança dels consumidors, quelcom que no va succeir amb els intangibles turístics.

He fet aquesta introducció per centrar la resta d'aquest article en els canvis que ara s'acosten, per obra i gràcia del desenvolupament de la que és anomenada Intel·ligència Artificial o Computacional. Tot i que abans es parlava de la intermediació no personal en la distribució dels serveis turístics, això no sempre era cert. Darrere els ordinadors hi havia persones encarregades de programar i d'introduir dades. Però amb el desenvolupament vertiginós de les diferents branques de la Intel·ligència Artificial, poc a veure tenen els sistemes actuals amb els nous canvis radicals que, segons els experts, veurem en els propers cinc anys i en els següents, com a resultat i conseqüències d'aquesta encara no gaire coneguda capacitat de racionalitat de les màquines i els robots artificialment intel·ligents.

Dit això, alguns professionals ens plantegem uns interrogants, entre els quals un dels primers és quan començaran a notar-se els efectes i les conseqüències de la intel·ligència artificial en el sector turístic. Aquest tema és un dels que ocupen –i en alguns casos preocupen– no solament determinats experts en el nostre sector, sinó sobretot a d'altres que es troben més enllà de les activitats turístiques. Un exemple recent el vaig trobar en una directiva de formació d'una de les grans firmes globals de consultoria (PwC). Aquesta dona, Louise Brownhill, vaticina que l'impacte de la Intel·ligència Artificial en el sector de serveis professionals –en el qual ella treballa– serà molt elevat. Tant que preveu que en cinc anys haurà eliminat una tercera part dels llocs de treball actualment exercits per éssers humans.

Hi ha estudiosos que sostenen que és urgent assumir que estem en els inicis de la quarta revolució en l'evolució històrica de la Humanitat, de la qual sortirà una nova era o etapa. Aquest és el cas d'un professor del prestigiat MIT (Massachusetts Institute of Technology), Max Tegmark, que ho defineix com el començament de la Vida 3.0 (Life 3.0). Cal afegir que haurem de conviure amb màquines dotades de capacitats d'intel·ligència superiors a les dels humans. Les generacions més joves es trobaran immerses plenament en aquesta nova era. I els més grans ens haurem d'adaptar. I serà inevitable que moltes persones perdin les seves feines. Alguns professors nord-americans sostenen que hi haurà més persones amb temps lliure –i sense ingressos probablement– i jornades laborals més curtes en determinats sectors.

Els canvis en l'entorn ofereixen amenaces i oportunitats, com diu la teoria estratègica. Per sort, en el turisme cal preveure més oportunitats que amenaces. Turisme és sinònim d'experiències viatgeres i tot i que aviat començarem a trobar robots dotats d'Intel·ligència artificial en alguns hotels i també en les oficines – back office, en terminologia anglesa universalitzada– hi ha alguns experts que creuen que un dels àmbits en els quals menor repercussió tindrà la Intel·ligència Artificial és precisament en els viatges i el turisme en general. Cal esperar canvis però concentrats sobretot en tasques administratives. I tot i que també hi haurà reducció de llocs de feina de persones és molt probable que les relacions humanes no puguin ser reemplaçades per les artificials.