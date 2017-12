Rumb de col.lisió

Provocador i agressiu, amb el 21% dels vots, l´escàpol de la justícia i candidat dels convergents tornats a reconvertir, Carles Puigdemont, reclama estar per sobre de qualsevol llei i tribunal i s´atreveix a alliçonar el món, a reclamar el dret a dictar la seva voluntat i l´obligació de tothom –espanyols, empresaris i europeus–, a acatar el seu designi. Menysprea les altres forces polítiques i el 52,6% dels catalans que no han tingut a bé votar-lo a ell ni a la CUP ni a ERC. Llenguatge violent que reclama submissió. Cap voluntat de diàleg perquè falta al mínim respecte democràtic per qui no comparteix ni pensament ni objectius. Així sols arribarà a la confrontació. Pel camí, pretén arruïnar, com sempre han fet carlins i separatistes, el país i la convivència. Experts a crear bàndols i odis; recels i pors; pobresa i misèria.

La resposta des del govern espanyol és de formes correctes, però la mateixa intransigència, la mateixa judicialització, el mateix quietisme, la mateixa indiferència pel conflicte que sempre. La indiferència del que se sap fort i calcula que el conflicte tampoc li va malament. Tots dos marquen territori.

Han aconseguit inundar Catalunya de banderes, que un país sociològicament d´esquerres voti dretes, trencar els vincles de molts treballadors amb l´esquerra. Deia Domènech que l´esquerra ha de reflexionar. I tant! Els consells serveixen sobretot per a qui els dona. A veure si els comuns reflexionen i deixen d´engreixar i validar les facècies separatistes. Ara es tracta que se segrega la majoria de catalans del govern del país i d´impedir que darrere la lluita de ­banderes es consolidi i aprofundeixi la ­desigualtat creada aquests darrers deu anys de crisi econòmica i cinc de ­política.

La pretensió separatista és cronificar el conflicte i fer-lo insuportable. Esperant que algú molt poderós obligui el Govern espanyol a cedir. Ja veurem com reacciona Espanya. Si res sembla bé als separatistes, si tot ha de ser criticat i menyspreat, quines ganes de fer cap pas endavant, oi? Recordem el pont dels Salesians, la Biblioteca o l´AVE i amb quin menyspreu els tractà Puigdemont alcalde. A la resta d´Espanya reben amb més alegria les inversions i els acords pràctics. Aquesta dinàmica pot tenir efectes devastadors per al país i els seus ciutadans.