L´imperi espanyol

Josep Baella Isanta GIRONA

Ferran Juste, en el seu llibre Fins aquí hem arribat, ens diu que l´expansió confederal catalana va ser un referent, a priori, semblant al futur Commonwealth de l´imperi britànic.

Una confederació suposa un màxim de respecte per la llibertat i la dignitat dels pobles que la integren. La Unió Europea és confederal, perquè tots els seus Estats membres conserven íntegrament la seva sobirania. El model d´expansió català durant els segles XIII, XIV i XV va tendir a crear un sistema confederal d´Estats, que només compartien el cap coronat. Catalunya creava regnes i els confederava, però Castella sempre ha integrat territoris com a conquerits i annexionats.

El model comercial català lliurecanvista, semblant al model anglès, ha cercat sempre la rendibilitat del negoci, a diferència del sistema colonial hispànic o espanyol, a Amèrica. Entre les antigues colònies britàniques destaquen els Estats Units, Canadà, Austràlia, Nova Zelanda , i entre les espanyoles no en destaca cap. És la diferència entre explotar un negoci o una població. Entre explotació i espoli. No oblidem que la usurpació de la corona catalano-aragonesa, amb l´ajut imprescindible de l´Església catòlica, va fer eclosionar l´imperi espanyol.

La bandera catalana encara és la bandera dels antics Estats de la confederació, els regnes d´Aragó, València, Mallorca i del Rosselló. La bandera de l´imperi britànic oneja en moltes excolònies britàniques. En canvi, cap excolònia espanyola inclou la bandera d´Espanya.

Isabel II és també la monarca de 15 països sobirans, membres de la Commonwealth. En canvi, cap excolònia espanyola té el rei Felip VI com a cap d´Estat. Totes són repúbliques



Catalunya en tenia ganes, ara ens cal el seny

JOAN JANOHER I SADURNÍ VULPELLAC

Doncs sí, s´ha complert un referèndum on les ganes han demostrat i volem fer palès que Europa haurà de despertar del llarg hivernament en que és troba fins ara. El mateix estat va proclamar unes eleccions, després d´aplicar l´article 155, com a mesura cautelar, per suspendre les funcions de la Generalitat.

De ben segur que la situació del moment fa replantejar un procés amb un canvi de rumb estratègic, després de la convocatòria del 21-D amb resultat sorpresa.

Un raonament positiu, per als interessos dels catalans: el que hem aconseguit és un favorable posicionament envers el que estàvem perseguint des de fa uns quants anys. La truita s´ha girat satisfactòriament, en entrar en una legalitat total, d´acord amb els resultats obtinguts a la fita electoral. On ningú podrà denegar el que suposa l´esdeveniment; atès que la xifra dels electors ha superat amb escreix la participació, aquest suport unànime ha situat de nou l´esperit sobiranista.

Llavors, tenim el deure de reprogramar les inquietuds: procurant d´entrar en l´opció generalitzada del seny. Això haurà de ser l´inici d´una legislatura amb coherència de futur, i desterrar els fantasmes de la temàtica urgent, en tant que córrer no ens deixa caminar, essent la conseqüència més greu els darrers episodis. Ens cal, això sí, posar-hi ganes, procurem ser aplicats al compromís que volem la ciutadania. Si som un poble pragmàtic, parlem de tu a tu amb Europa i Espanya, únic camí per assolir-ho, amb ganes i seny.