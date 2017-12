Els Tabarnícoles

La darrera atzagaiada dels que estalvien en cafès és inventar-se una nova entitat territorial dins de Catalunya. L'han anomenat Tabàrnia, topònim que pretén significar la unió de Tarragona i Barcelona. La base és una lectura esbiaixada dels resultats electorals, recolzada en l'intent continuat de dividir els catalans i magnificada pels excessos inherents a les festes de Nadal. Abans-d'ahir, van reformular la nova joguina durant tot el dia per mirar de donar consistència a un artefacte que no té ni cap ni peus. Així, de bon matí les comarques interiors constituïen la República Catalana però a la tarda tornaven a ser part d'Espanya, mentre la Selva, rebatejada Selva Española, es segregava de Tabàrnia per raons que se m'escapen. A hores d'ara potser estan creant noves comarques: la Rivera Alta, el Baix Arrimadès, el Pla de Girauta...

Sense entrar en detall amb l'argumentari complet, crida l'atenció com entenen el conjunt de Catalunya. Que el món rural és diferent del món urbà és com descobrir la sopa d'all, tant aquí com a la Xina. El drama és que els no-tabarnesos, tot Girona inclosa, passem per tenir rendes baixes i una mentalitat tancada. És curiós, però, que quan Catalunya ha mirat al nord és quan més prospera ha estat, fent de l'estalvi el motor d'una economia que resisteix daltabaixos cíclics. En canvi, quan ens hem perdut en les discussions bizantines que ens arriben de Ponent, sempre ens van mal dades. La prosperitat abans l'aplacaven amb bombes i ara amb tècniques de propaganda, per fomentar la divisió. La inspiració ve del nazi Goebbels: una mentida repetida mil vegades esdevé en veritat. I també, acusa sempre els teus rivals dels teus propis errors.

L'expansió de les rucades es fa a través de plataformes amb quatre socis i un finançament fosc i milionari des d'on treballen per desmuntar les tesis independentistes ridiculitzant-les. El cas és que quan es parteix de premisses falses s'arriba a conclusions equivocades, ja que en cap cas l'independentisme ha volgut dividir els catalans per raons etnicistes, almenys des dels temps de Paco Candel. Aquestes associacions no tenen cap implantació al país i no és cap secret que Ciutadans no només no té cap alcaldia, sinó que també ha hagut de portar apoderats i claca pels mítings des d'altres llocs d'Espanya. Per no començar la casa per la teulada, caldria que fessin una consulta als seus votants: a qui preferiu, a l' Arrimadas o a la Constitució? Altrament, ja poden anar fent perquè sempre s'atrapa abans un mentider que un coix.