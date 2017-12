Els resultats de les últimes eleccions ens han donat una nova oportunitat per solucionar alguns dels problemes que tenim com a país, i que també vivim en l'àmbit local. S'ha constatat una realitat que ja coneixíem: hi ha tres blocs diferenciats especialment per l'estatus polític que ha de tenir Catalunya, però amb força punts en comú. Pressuposem que tothom busca el millor per a les persones que viuen al nostre país, tot i que sigui a través de diferents receptes.

Ara ja no hi ha els arguments propis d'una campanya, sempre més accentuats amb l'objectiu de diferenciar-se. Ara és el moment d'explicar-nos amb calma, amb serenitat. Això ens obre la porta a demostrar que volem actuar com un sol poble, amb idees democràtiques diferents, però on es respecta, s'ajuda i es creix de forma conjunta.

És un bon moment per crear espais per escoltar-nos mútuament, amb una base democràtica. Espais on les persones puguin explicar les seves propostes, les seves idees i sobretot on construir junts la societat que volem. Aquesta societat ha d'estar cohesionada perquè hem d'estar preparats pel futur que ens espera, que segur serà diferent de qualsevol idea que tinguem avui.

Per aconseguir-ho, també en l'àmbit de ciutat, cal començar a pensar noves formes per comunicar-nos, per poder arribar a les persones més enllà de les agendes que marquen els mitjans i posar sobre la taula les propostes i idees per millorar com a societat. Busquem aquests espais a través de xerrades, de berenars, de tertúlies... però també de la música, la cultura, l'art... I acostem-los a les persones.

Cal que seguim cohesionant, com hem fet sempre.. Cal que posem les bases per permetre el diàleg i que sempre estiguem preparats per mirar-nos, escoltar-nos i respectar-nos. Només s'admet una condició: ha de ser un diàleg sincer, sense violència verbal ni física, sense odi, sense menysteniments. Només sobre una base democràtica es pot aixecar el nostre futur. I una democràcia no pot tenir persones empresonades per la seva forma de pensar. Expliquem-nos! Ara ho podem fer de forma sincera.