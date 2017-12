Mai els ascensors ens havien donat tants disgustos ni tant tema de conversa.

– Millor vaig per les escales –diu el veí a qui franquejaves educadament el pas.

Una cosa és pujar les escales per vocació i una altra per por. Les escales les teníem oblidades fins al punt que en alguns edificis ni tan sols apareixen a la vista. Vaig estar fa poc en un hotel en el qual havia de dur a terme una batuda per trobar-les. Començaven a semblar cosa d'un altre temps. És possible que els arquitectes estiguessin pensant en la seva eliminació donada la fiabilitat que venien oferint els ascensors des de temps immemorials. Podien tenir fallades, per descomptat, fins i tot quedar-se entre pis i pis, però el que no feien mai era desplomar-se, ja que s'havien inventat uns frens que actuaven com el moviment involuntari de les parpelles quan es fa necessari lubricar l'ull. El fre automàtic dels ascensors, a la menor anomalia, es tancava sobre els carrils com la pinça d'un cranc sobre el palet amb el qual el provoques.

Doncs no, ja no s'aferren. Cauen a plom amb independència de la gent que portin o del que els mani l'ordinador de bord. Se suposa que estan controlats per alguna forma d'intel·ligència artificial, però els desastres que produeixen són analògics. I tot això per què passa ara, quan l'ascensor havia esdevingut un mitjà de transport més segur que l'avió? No ho dubtin vostès ni un instant, ho hem dit altres vegades: per falta de manteniment. En altres paraules: pels excessos de l'economia liberal. Així van començar també a descarrilar els trens a l'Anglaterra de Margaret Tatcher, per a qui el mercat ho regulava tot.

El mercat, pobre, no arriba a la Llei de la Gravetat. Li agradaria, però encara no s'ha descobert la manera que aquesta llei deixi de funcionar a l'interior del buit dels ascensors. Si llances una moneda des del sisè pis, es precipita fins al fons. I si no tens cura amb regularitat del seu mecanisme, la caixa cau també com un pes mort que mata o fereix greument als seus viatgers. Millor pugi vostè per l'escala.