Oprimits

Jaume Paradeda Pla Riudarenes

En el pati de les escoles dels anys cinquanta, es practicava un joc molt agressiu entre els nens d´una certa edat. Consistia que un nen (l´agressor) aprofitant la debilitat de l´altre, amb la mà li agafava els testicles i cargolant-los-hi ben fort li deia que cantés, cosa que degut al dolor li era impossible. Com se solucionava això? Unes vegades amb la intervenció del mestre i d´altres amb un cop de puny ben fort als morros de l´agressor. La primera opció solia acabar bé, l´altra no se sabia mai com acabaria, si bé o malament, i gairebé sempre acabava malament.

Tot aquest relat em fa pensar en el que passa entre Espanya i Catalunya, Espanya l´agressora i Catalunya l´agredida. A Catalunya tenim una República referendada, per més de dos milions de catalans (jo un de ells), que tenint majoria absoluta no es pot desenvolupar perquè tenim mig govern a la presó i l´altre mig a l´exili. Espanya i Catalunya tenim un problema molt gros i caldria que hi intervingués el mestre (el Rei), però el mestre no se n´adona i es dedica a fer discursos tan rancis com si fossin copiats del No-Do, pensant que amb això ho arreglarà tot. I no! No és així, tot va començar fa set anys amb la retallada de l´estatut, i de llavors ençà no han deixat d´anar «cargolant» allò que fa mal... Si no hi intervé el mestre, actuant de manera imparcial i rebaixant la tensió, la cosa pot acabar molt malament, i no crec que es quedi amb un cop de puny. Per l´ambient que es respira, tot aquest conflicte està agafant unes dimensions gens recomanables.

Per favor, els que podeu, poseu-hi remei. Pel benestar de tothom desitjo que aquest 2018 sigui un bon any, absent de conflictes!



Carta als Reis d´Orient

ÀNGELA FERRER I MATÓ GIRONA

Benvolguts,

Ja s´apropa la festa de la il·lusió: l´Epifania o, més familiarment, la Festa dels Reis i jo com cada any voldria adreçar-me a vosaltres que sou Mags per demanar-vos algunes coses que penso són molt importants per a mi però també per al meu país. Veureu, l´assumpte és complicat i sembla molt difícil de resoldre i és per això que he decidit demanar-vos una ajuda a veure si ens en sortim. Segurament ja sabeu que a Catalunya hem fet eleccions per tal de formar un Govern just i eqüanime per tots els que hi vivim i estimem aquesta terra d´homes bons i treballadors. Tot fins aquí sembla fàcil però resulta que el grup que podria governar la nostra Terra i que l´estima té els seus principals dirigents o a la presó o a l´exili d´on no poden tornar perquè els volen engarjolar. Deveu pensar que són dolents però vosaltres que ho sabeu tot teniu coneixement que el seu únic pecat fou voler complir els desitjos del poble que ara està orfe. Són uns innocents represaliats pels que volen governar la meva Terra encara que no són benvinguts ja que només ens volen perquè som gent treballadora i emprenedora que els porta molta riquesa. Com comprendreu el desig meu i crec que de la major part dels catalans fóra que la voluntat del poble es complís i com que a les urnes ells han estat els elegits poguessin primer ser alliberats i després formar el govern que Catalunya es mereix. Hi ha una se­nyo­ra que amb tot tipus de falses promeses vol el govern, tots sabem que és anticatalanista, llavors la meva demanda és si us plau i per favor que tots els que el poble vol i amb llibertat puguin formar un govern just i capaç de governar com cal per tots i cadascun dels catalans.

Potser demano molt i és difícil acontentar-me però crec incloure en la meva petició la de molts catalans.

Sincerament: Gràcies per escoltar-me i segurament intentar desfer aquest desllorigador que és ara formar el Govern que es mereix Catalunya.