Cent anys de l'oblidat josep maria gironella

Avui fa cent anys naixia a Darnius Josep Maria Gironella, l´escriptor que va vendre milions d´exemplars de la seva trilogia sobre la Guerra Civil espanyola, ambientada a Girona, traduïda a set idiomes i formada per Los cipreses creen en Dios (1953), Un millón de muertos (1961) i Ha estallado la paz (1966). Autor d´una quarantena de títols entre els quals hi ha novel·les, llibres de viatges, assajos i recopilacions d´articles (va ser col·laborador, entre altres mitjans, del Diari de Girona), Gironella es va convertir en un autèntic fenomen literari durant bona part de la segona meitat del segle XX: va guanyar els tres principals premis per a obres en llengua castellana (el Nadal, el Nacional de Literatura i el Planeta), era requerit per pronunciar conferències, la premsa estava pendent dels seus nombrosos viatges per tot el món, era homenatjat en diferents ciutats, se li dedicaven carrers... A la qualitat de la seva obra s´hi afegia que era una persona senzilla, accessible, amb sentit de l´humor, a qui interessaven sobretot temes com la religió, l´espiritualitat o la mort.

Amb els anys, però, l´interès per Gironella va anar decaient, fins arribar a quedar pràcticament oblidat. «El públic m´ha girat l´esquena i els crítics m´han oblidat completament», constatava en una entrevista concedida al Diari de Girona l´octubre del 1996. Un oblit que va quedar més que patent quan ni la Generalitat de Catalunya ni l´Ajuntament de Girona van enviar cap representant al funeral de l´escriptor, que va morir a Arenys de Munt l´any 2003. En el cas de la Generalitat, Gironella li va resultar incòmode des del principi perquè escrivia en castellà i perquè a més de sempre havia estat un autor controvertit: en els seus millors moments, en ple franquisme, era considerat un laic i un ateu d´esquerres pels més conservadors, mentre que l´esquerra el trobava de dretes i conservador. S´entén menys el mal tracte que li va dispensar Girona, on va viure i a la qual va convertir en coprotagonista d´una obra que va vendre milions d´exemplars a tot el món i que va portar molts visitants a la ciutat, amb ganes de conèixer els escenaris de la trilogia. No se li va concedir cap honor quan va publicar aquells libres i no va ser fins a l´arribada de Joaquim Nadal a l´alcaldia que se li va dedicar un carrer. Un honor que no té al seu poble natal, Darnius, i sí en altres indrets de la geografia espanyola. Això sí, ara, pel seu centenari, a Darnius (on hi ha una placa a la casa on va néixer, i una sala de l´Ajuntament porta el seu nom i conserva el seu despatx) se li han dedicat tot d´actes que tindran continuïtat l´any que ve a Girona. Són d´estricta justícia tot i que a aquestes alçades es fa díficil pensar que Gironella recuperarà aquella notorietat que mai no hauria d´haver perdut per la dimensió de la seva obra.