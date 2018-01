Jornada de reflexió

Els diccionaris d´Oxford han seleccionat les fake news, notícies falses, com a paraula de l´any 2017. Per fer-ho, els estudiosos de l´entitat es fixen en els termes que s´han utilitzat més en els últims dotze mesos. I l´any passat la premiada va ser la post­veritat, post-truth, que van definir com una actitud de resistència emocional a acceptar fets i proves objectives. Aquest any, la posverdad s´ha incorporat al Diccionario de la RAE, fet que prova que un any més tard aquest mot estrany ja és aquí per identificar un tipus de notícies determinants d´una realitat inquietant.

Així doncs, falsedats i mitges veritats centren la informació, es difonen amb total comoditat per les xarxes, de tal manera que la seva veracitat esdevé un aspecte irrellevant i per això no arriba a ser comprovada mai. Un present periodístic inquietant però amb un futur més desesperançador quan llegeixo que un consultor líder mundial en tecnologies de la informació, Gartner, sosté que al 2022 el públic occidental consumirà més notícies falses que vertaderes.

I potser l´antídot és la reflexió, recuperant una praxi que hem abandonat com és la lectura desapassionada dels diaris per poder detectar la mentida i verificar la veritat. Reflexió per combatre la vida a cop d´impuls que ens impedeix agafar la distància necessària per veure-hi amb objectivitat. Avui és un dia per tornar a començar, per fer balanç sense caure en la nostàlgia i sí per planificar allò que hem de millorar i el que no hem de repetir. En uns temps tan convulsos, de sonoritats vàcues i d´egos desmesurats, cal recuperar el valor de la serenitat per no transformar-nos en acòlits sense esperit crític, i ho aconseguirem únicament si, almenys, destinem la jornada d´avui a la reflexió.