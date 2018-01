51a Jornada Mundial de la Pau

Com cada any en començar l'any civil, l'1 de gener l'Església ha celebrat la Jornada Mundial de la Pau. Aquest any el papa Francesc ens ha proposat com a lema d'aquesta Jornada: «Migrants i refugiats: homes i dones que busquen la pau».

Ja per 51a vegada, en aquesta Jornada Mundial de la Pau que va ser instituïda pel papa Pau VI, el missatge del papa Francesc per a aquest dia va estar centrat en el dolor i en la tragèdia de les persones que fugen de la guerra i de la fam. Per això el Papa en el seu missatge expressava el seu desig de pau «a totes les persones i a totes les nacions de la terra» que encara estan submergits en l'odi i en la violència. El Papa ens recordava que la pau, que «és una aspiració profunda» de l'ésser humà, encara no ha arribat a les persones que per força han de fugir del propi país. D'ací que el Papa ens recordés els més de 250 milions de migrants que hi ha en el món, dels quals 22 milions i mig són refugiats, «homes i dones, infants, joves i ancians que busquen un lloc on viure en pau».

En aquest missatge, el Papa, alhora que mostrava el seu afecte i la seva sol·licitud per aquestes persones que han de fugir forçosament dels seus països, ens convidava a abraçar «tots els qui fugen de la guerra i de la fam, de la discriminació, la persecució, la pobresa i la degradació ambiental». Per al Papa, «acollir l'altre exigeix un compromís concret, una cadena d'ajuda i de generositat». Per això ens recordava la tragèdia de «l'augment de migrants que fugen de la misèria, empitjorada per la degradació ambiental», com ens recordava el mateix papa Francesc en el punt 25 de la seva encíclica Laudato si.

El Papa ens exhortava a vore la ciutat i el món on vivim amb una mirada contemplativa, amb «una mirada de fe que pugui descobrir el Déu que habita a les seves llars, als seus carrers, a les seves places promovent la solidaritat, la fraternitat, el desig de bé, de veritat, de justícia».

En aquest missatge amb motiu de la Jornada Mundial de la Pau, el papa Francesc ens proposava quatre pedres angulars que ens ajudin a pal·liar el drama dels refugiats.

En primer lloc es tracta d'acollir, és a dir «d'ampliar la possibilitat d'entrada legal» i «no expulsar els desplaçats i els immigrants als llocs on els espera la persecució i la violència». En aquest punt el Papa ens recordava el deure de l'acolliment que apareix a la Bíblia i que el govern espanyol hauria de tindre en compte: «No us oblideu de practicar l'hospitalitat» (He 13:2).

El segon punt que ens proposava el Papa és protegir, és a dir «reconèixer i garantir la dignitat inviolable dels qui fugen d'un perill a la recerca d'asil i de seguretat, evitant-ne l'explotació».

El tercer del punts és promoure i «donar suport al desenrotllament humà integral dels migrants i refugiats».

I finalment, l'últim dels punts que ens proposava el Papa és integrar, és a dir «treballar perquè els refugiats i els migrants participin plenament en la vida de la societat que els acull, en una dinàmica d'enriquiment mutu i de col·laboració fecunda».

El missatge del Papa per a Jornada Mundial de la Pau acabava animant els dirigents dels estats a tirar endavant els dos Pactes Internacionals que les Nacions Unides haurien d'aprovar enguany: el primer sobre una migració segura, ordenada i regulada i un altre sobre els refugiats.

Que tots, en aquest inici d'any, tinguem la capacitat i la generositat d'acollir i compartir la pau, que és sempre un do de Déu.