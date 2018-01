A la CUP li agrada exercir el paper de consciència crítica de l'independentisme. Els cupaires van ser els primers a posar aigua al vi el 27-S quan van reconèixer que s'havia perdut el referèndum i ara diuen que desprès del 21-D no hi ha una correlació de forces suficient per implementar la República. Aquesta és la lectura que fa dels resultats el corrent Endavant, al qual pertanyen entre d'altres el cap de llista Carles Riera o l'exdiputada Anna Gabriel. En un comunicat fet públic ahir, Endavant emplaça Carles Puigdemont a explicar «amb sinceritat» si pretén mantenir una via unilateral o bé si la seva estratègia passa per gestionar l'autonomia i mantenir l'enfrontament polític amb l'Estat en vista a forçar un procés de negociació. En un altre moment del text els anticapitalistes afirmen que parlar de «govern republicà» sense tenir aquestes respostes és un error i és tornar a caure en la trampa emocional que explota les pors de l'independentisme a través de l'espantall del fracàs per culpa de manca d'unitat. Els que han rebaixat el to de les seves declaracions els últims dies són els líders d'Esquerra Republicana. Tot i això el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, va demanar ahir a Junts per Catalunya que aclareixi com pensa fer efectiva la seva proposta d'investir Carles Puigdemont president de la Generalitat. Sabrià no es va estar d'afegir que aquesta investidura, a dia d'avui, no és senzilla. Ningú de l'entorn independentisme vol aparèixer públicament com que fa el joc a Mariano Rajoy, però ni els que van enviar Artur Mas a la paperera de la història ni els que aspiraven a substituir CDC a la centralitat del país volen ajudar que es consolidi el nou projecte polític que Puigdemont ha demostrat que pot liderar amb prou garanties.