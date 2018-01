El temps de la independència ha acabat, comença la república

Raimond Bitlloch i Compañó La Cellera de Ter

Primer de tot mirem d´on venim, hem declarat la república, ens hem deixa´t aplicar el 155 o algú te dubtes que no hem oposat resistència. Unes eleccions imposades des d´Europa, ara ja sabem que encara que hi hagi tot el joc brut pensable arribant a ser estúpid, no al groc, no deixar manifestar els avis, no a la informació que no sigui del règim, empresonats i exiliats, els independentistes hem gua­nyat.

Doncs bé, ara el que cal és aplicar el mandat del poble i ser republicans, hem d´aplicar tot allò per al que hem lluitat tants anys i ensenyar als antics constitucionalistes actuals habitants de la república que tots, absolutament tots, som iguals, que és igual d´on venim, d´aquesta manera veurem què deien els que volen mantenir el règim del 78, no és veritat, només volien mantenir el seu poder.

I també, en estar implicats en el nou estat, els habitants ens sentirem partícips, que mai no ho hem sentit, demostrarem que un estat petit pensa més amb els seus habitants, que els antics independentistes no estaven contra ningú, sinó que volien anar tots junts cap a un futur millor per als nostres.

Per tal de tirar-lo endavant cal que ens ho creiem. Perquè sí, estem en una república in­ter­vinguda i ocupada, però república.

Anem, vivim com republicans i cada cop serem més, segur que quan ens vegin amb aquesta il·lusió s´hi apunten.

Hem de ser valents i aplicar-la, anem fent camí.

PD: resultats del referèndum del 21-D:

Vots del sí, 47,5%

Vots del no, 43%

Vots en blanc, 7%.

La resta de vots, a partits que no eren cap de les opcions.

Salut i república.



Els Pastorets de Pals

Francesc A. Picas LA JONQUERA

Pals és una lluminosa vila empordanesa que en arribar Nadal brilla com una estrella.

Sota la direcció de Francesc Roig (Xico) fa 38 anys representen el meu espectacle teatral «La flor de Nadal».

Pals ofereix uns Pastorets amb tot luxe de decorats, llums, efectes teatrals i música. Parelles de pastors i pastores que canten i ballen.

Una tarda d´alegria per a les famílies; avis, pares i mainada. Pals us invita amb gran joia.

Representacions: dies 6, 7 i 14 de gener, a les 6 de la tarda.



Deixeu la mainada en pau

MANUEL ÁNGEL RUIZ SANZ girona

n Si us plau, no polititzeu la cavalcada de Reis, deixeu que la mainada i els infants gaudeixin de la seva infantesa, ja tenen temps de ser grans... Ho dic per aquesta notícia de l´ANC i Òmnium instant a polititzar el dia gran de l´il·lusió de la mainada.



Gràcies, llei antitabac

Fernando Guerrero Barrio GIRONA

El 2 de gener es compleixen set anys de l´entrada en vigor de la nova llei antitabac. Vull donar les gràcies a tots aquells que van contribuir perquè aquesta reforma de la llei fos una realitat i entre les que es troben: Associació Espanyola Contra el Càncer, Comitè Nacional per a la prevenció del tabaquisme, Sedet, nofumadores.org, govern, partits polítics i els ciutadans que aportem el nostre gra de sorra per treure el fum dels llocs públics, així com els fumadors que van acceptar i van respectar la llei o els que van deixar l´hàbit de fumar, crec que mereixen aquest agraïment.

No va ser fàcil, ja que trencar una tradició tan antiga amb hostalers, tabaquera, associacions de fumadors i fumadors en contra, la nova llei avui dia ha superat tots els pronòstics negatius que se li atribuïen, s´ha augmentat l´assistència als llocs d´oci, es respira millor en bars i restaurants i els propis fumadors ens donen la raó, han disminuït en un 15% els ingressos per infart i MPOC i, en definitiva, s´ha millorat la salut de les persones, tot i que encara queda molta feina per fer ja que hi ha gairebé un 30% de fumadors/es que estan posant en perill la seva salut, entre ells es troben joves i dones, així com afegir nous espais lliures de fum, recintes esportius, terrasses, etc. I més campanyes de prevenció contra el tabaquisme en col·legis i mitjans de comunicació. Gaudeix la vida però sense tabac.