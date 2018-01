Catalans a Madrid

Crec que els catalans guanyaran molt el dia que es comprometin a fons en la governança de l'Estat. És el que els toca fer, el que mereixen fer per la seva preparació, capacitat organitzativa i esperit comunitari. En realitat, si s'observa el catalanisme amb una mica de perspectiva –de Joan Maragall a Josep Pla, passant per Eugeni d'Ors; de la Lliga Catalana a Artur Mas, passant per Jordi Pujol– aquesta emanació laietana de classes mitjanes ha oscil·lat entre l'afirmació onanista del «Nosaltres Sols» i el viatge a Madrid amb el mostrari a la maleteta, a veure si ens compren alguna cosa. Les dues ànimes són igual de certes, no tothom té visions monopolars i unívoques com les celles de Josemari Aznar, encara que sembli mentida, hi ha altres maneres de ser.

Tampoc aquesta llarga marxa sobre Madrid resulta fàcil: hi ha en primer lloc la resistència a compartir res dels beneficiaris de l'estat de coses, l'afirmació garrula i pentecostal del massís de la raça com a poble escollit i la necessitat d'atraure, com sempre ha fet la Catalunya d'esquerres, el poderós encís dels faralaes d'Andalusia. Sense tot això, no hi ha res a fer i Espanya seguirà sent la màquina d'exclusió i doctrina, de monolingüisme i monoteisme (no sé què és més perillós), dels collons sense vaixells i de l'obstinació escapçada.

La tasca és de tal magnitud que suo només de pensar-ho i això que no em correspon a mi escometre-la. Però no veig altre camí obert: si no, ens esperen mesos i anys de nacionalisme recíproc, de desobediència i invocació, de frenesí i amenaça, de legitimisme i procediment: un veritable conyàs. Hi ha algú, aquí? Espero que sí, Brussel·les no pot reparar eternament els trastorns d'una falta d'entesa política. Jo pensava que una major participació en les eleccions catalanes encongiria l'espai sobiranista, però ja veuen que no. Tampoc és fàcil batre el Barça i aquesta gesta em sembla molt més meritòria perquè depèn de dotzena i mitja de mossos multimilionaris que afirmen cada diumenge la possibilitat de tenir magnífiques perspectives sexuals.