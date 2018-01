Cua al voltant de l'illa

Vam comprar telèfons cada vegada més cars per parlar cada vegada menys per telèfon. Fins i tot hem inventat un impecable aparell telefònic que no serveix per a efectuar trucades, la tauleta. El ritme de la veu humana és massa lent per adaptar-se a la nostra nerviosa intransigència, els altres són exasperants. Francament, no podem esperar. El primer avanç tecnològic havia de ser la immediatesa, la supressió de les cues i les llistes d'espera. Així ha estat, ja només es fa cua per comprar tecnologia. Els fanàtics d'Apple acampen periòdicament al costat dels magatzems de la marca a tot el món, esperant el mannà que engoliran sense dir ni piu. Estan disposats a perdre el temps que calgui, per aconseguir artefactes que no els permetin perdre el temps. No persegueixen un estalvi vulgar, se sacrifiquen a pagar un suplement pel plaer de la seva vigília.

La cua d'Apple dona la volta a l'illa, literalment. Confirma l'asimetria en la percepció del temps perdut. Els pacients parlen amb indignació de vint minuts a la sala d'espera sense un exèrcit de metges a la seva disposició, els passatgers abominen d'una hora desaprofitada a la terminal. No obstant això, domestiquen la seva còlera al costat d'una botiga d'alta tecnologia. El neomasoquisme tria el mètode de dominació, que no és exclusiu del gairebé bilió d'euros de la signatura amb major cotització borsària de la història. La cua es reprodueix al costat d'artistes com Lady Gaga. Els espectadors que acampen la nit anterior del concert avantatgen en categoria els VIP.

Les cues tornen com el vinil, per excitar la pruïja de l'emulació. Des que les religions van desaparèixer de l'agenda, només disposem de temps per a la idolatria. En els anys vuitanta, les àvies dels cuers d'Apple s'encadenaven a les bases militars contra la plantació d'armes nuclears. Ara esperen la benedicció de l'ànima portàtil, el model X i per tant pornogràfic que ha de diferenciar-los dels consumidors prosaics. A continuació, exigiran el reemborsament si la pizza arriba amb un minut de retard.