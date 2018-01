Una iniciativa esgarrifosa va ser la de l´organització d´extrema dreta Generació Identitària quan va salpar amb el C-Star per dur a terme la missió Defend Europe. La missió consistia a dificultar i bloquejar les accions de rescat de les ONG que procuren salvar vides al Mediterrani. L´aventura xenòfoba es va acabar quan els militants del grup d´extrema dreta van desembarcar a Malta després d´haver passat l´estiu interferint els senyals de ràdio dels vaixells de rescat en les aigües de Líbia i intentant aturar la salvació dels refugiats. L´operació anava acompanyada de veus que acusaven els rescatadors de trafic il·legal d´éssers humans, i convertien en presumptes delinqüents els que lluiten perquè el Mediterrani deixi de ser una immensa fossa comuna. El C-Star havia sortit de Djibouti amb bandera de Mongòlia, l´objectiu: frenar la «immigració massiva que canvia el nostre continent». Un cop acabada l´expedició neonazi, el vaixell va entrar en una deriva nòmada. No el van deixar atracar a Malta, França tampoc va permetre que entrés a cap port. La tripulació, sense els ultres, es composa de vuit mariners de Sri Lanka. El C-Star va navegar cap a Catalunya. No el van deixar entrar a Palamós perquè no tenia documentació i les seves accions anaven en contra dels drets humans. La tripulació, que no havia cobrat, l´armador havia desaparegut, no tenia combustible; sense menjar ni aigua, va estar deu dies fondejada al davant de Palamós. Van ser atesos per la Creu Roja. En l´actualitat, el C-Star està atracat als enfonys del port de Barcelona. Hi sobreviu una tripulació fantasma, abandonada pels xenòfobs que els van embarcar en una trista aventura.