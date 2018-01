El fracàs de Rajoy

El gran error de Rajoy és confondre política amb legalitat. La política busca la convivència en pau, justícia i progrés. La legalitat estableix la normativa que ha de permetre ordenadament aquella convivència. Si en lloc de facilitar-la la dificulta, ha de modificar-se.

No sembla gaire cortès desitjar un bon Any Nou a algú –menys a un president de govern– tirant-li en cara, segurament, el seu principal error. Però potser sigui oportú. Sobretot quan l´any que ha acabat quedarà sempre recordat per les conseqüències d´aquest error. I quan seria desitjable que en l´any que estem començant no es repetís.

La política és un art dinàmic i creatiu, mentre que el legalisme tendeix a la conservació i a evitar els plats trencats. Rajoy és un jurista, i en l´aspecte més conservador del concepte: registrador de la Propietat. Per això quan no es tracta de registrar sinó de crear, no es mou en el seu millor terreny.

El seu èxit en l´econòmic, a grans trets, es deu més al seu caràcter tranquil i a no deixar-se portar per impulsos ni improvisacions, que a iniciatives encertades i noves. Ha esperat sense immutar-se massa que la tempesta amainés. Decidir no fer alguna cosa –ha dit alguna vegada– també és una forma de decidir.

En el greu contenciós que es viu a i amb Catalunya, no ha estat adequada aquesta filosofia de «veure´ls venir». De prendre nota, de registrar el que passa, per treure el pal de la llei quan potser no hi ha més remei. Ha faltat política, en el marc de la llei o modificant, però veritable política, realista, creativa i dialogada.

Amb el pal, legítim, de la llei intenta restablir l´ordre legal, La partida no ha acabat, ni de bon tros. Potser pugui vèncer, però difícilment convèncer. La partida no es juga només en el camp legal i de les sentències, sinó també en el de les emocions, cada vegada més crespades, en gran mesura com a reacció a l´abús a la inacció. No serveix seure a la porta de casa esperant passar el cadàver de l´altre.

Les tensions polítiques no s´inscriuen en un tom empolsat d´algun Registre de la Propietat; entre altres coses perquè les idees, els pensaments i les emocions polítiques no són propietat de ningú. Aquest és el gran error o fracàs de Rajoy.

