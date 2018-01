La lectura dels resultats del 21-D a Lloret permet detectar canvis en la correlació de forces polítiques.

En primer lloc, l'augment de la participació en un 3,83% en relació amb les eleccions de 27-S del 2015 (del 71,06% al 74,89%) indica la importància de la cita electoral per a un gruix d'electors abans abstencionistes.

En segon lloc, Ciutadans és la primera força política, amb 5.365 vots (36,48%), ja que creix en 1.987 vots (un 58,82% ) respecte al 2015. Per tant, està en la línia dels resultats globals de Catalunya amb la victòria de Cs en vots i escons.

En tercer lloc, els vots de JuntsxCat i ERC, que a les eleccions del 2015 anaven junts en la candidatura de JuntsxSí, sumen 5.218 paperetes (un 35,48%) i augmenten en 496 (un 10,50% més) si es comparen amb els 4.722 vots (un 34,12%) del 2015.

JuntsxCat és la segona força política amb 2.853 vots (un 19,40%) i ERC la tercera, amb 2.365 vots (un 16,08%). No obstant, la distància entre Ciutadans i JuntsxCat o ERC és significativa (de 2.512 i de 3.000 vots, respectivament).

En quart lloc, el PSC (amb membres a les llistes de l'extinta Unió Democràtica de Catalunya) ha obtingut 1.947 vots (un 13,24%) quan l'any 2015 van ser 1.983 (un 14,33%). En la realitat, han perdut 315 vots (un 13,93% menys), si es computen els 279 que Unió va assolir en les eleccions del 2015. Perdre la identitat es paga.

En cinquè lloc, la candidatura de CatComú-Podem, hereva de CatSíqueesPot, amb 903 vots (un 6,14%) ha perdut 265 vots (un 22,69% menys) dels aconseguits l'any 2015.

És un càstig merescut per coquetejar amb el nacionalisme en demanar un referèndum d'autodeterminació.

En sisè lloc, uns resultats pèssims tant per al PP com per a la CUP que perden un 53,05% i un 40,82% de votants en relació amb l'any 2015.

De tot el que s'ha expressat es desprèn que: 1) La polarització del vot útil, de caràcter emocional, ha afavorit Ciutadans i ERC, ensorrant el PP i la CUP.

2) Des de l'òptica de l'eix «esquerra-dreta», el 2017 a Lloret, la dreta guanya per golejada (Cs + JuntsxCat + PP sumen 8.879 vots) a l'esquerra (ERC + PSC + CatComú-Podem + CUP sumen 5.589 vots).

3) Des de la perspectiva de l'eix independentista/no independentista, els 8.876 vots (61,35%) no independentistes (Cs + PSC + CatComú-Podem) superen amb escreix els 5.592 (38,65%) independentistes (JuntsxCat +ERC + CUP). A més, s'ha incrementat el percentatge de l'any 2015, que va ser del 60,55% i el 39,45%.

És a dir, la majoria dels electors de Lloret no estan per la independència. Els dirigents dels partits d'esquerres no independentistes (PSC i CatComú-Podem) haurien d'admetre el fracàs d'una política que ha relegat la qüestió social. Però mai aprenen dels errors!