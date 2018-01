Revolució madura

A finals del segle XVIII, es va desenvolupar la primera revolució industrial, propiciada per la màquina de vapor, la qual va ajudar a mecanitzar les fàbriques. Cent anys després, es va donar la segona, quan l'electricitat va afavorir la divisió de les tasques i la producció massiva. Transcorregut un altre segle, amb la tercera revolució, la de les tecnologies de la informació, es van automatitzar aquestes feines. La quarta, en la qual estem immersos en l'actualitat, està popularitzant els drons i els vehicles sense conductor; les cases, les ciutats i les regions intel·ligents; l'internet de les coses, els assistents virtuals basats en la intel·ligència virtual i tot tipus de robots. Després d'una etapa inicial, en què principalment van intervenir informàtics, enginyers i dissenyadors, les dones i els homes de negocis estan entenent que tot això també els afecta. I molt. Per aquesta raó, amb il·lusió o per obligació, s'estan sotmetent a cursos i programes d'entrenament i capacitació en què han de respondre a qüestions i han de resoldre reptes relacionats amb les transformacions que introdueix la tecnologia en el seu sector. L'adaptació no és mai fàcil, però l'experiència recent ens diu que resulta especialment complicada si aquests alumnes fa temps que van deixar de ser joves.