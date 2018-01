Investit i enreixat

Un altre globus sonda. Aquesta vegada l'han deixat anar des de Brussel·les. Diu que Carles Puigdemont «no descarta» tornar un cop el Parlament el proclami president. Atenció al matís: ja no es tracta de tornar per tal de ser investit, sinó de ser investit per tal de tornar amb la investidura consumada. S'especula amb l'impacte que provocaria la detenció d'un president acabat d'elegir. Sorgeix la pregunta: s'atrevirien a empresonar-lo? Ja podem avançar la resposta: sí, ho farien. I els qui menys se n'han d'estranyar són els qui han denunciat repetidament la «mala qualitat democràtica» del sistema polític espanyol i la deficient separació poders.

Per tenir alguna certesa del que pot passar només cal llegir l'acte de la sala del Tribunal Suprem que confirma la presó d' Oriol Junqueras. La lògica dels seus raonaments és extensible al cas de Carles Puigdemont, fins i tot amb més motiu. Si el tribunal considera creïble la tesi que Junqueras va cometre rebel·lió en impulsar la via unilateral a la independència, i que la seva responsabilitat va ser especialment greu pel càrrec que ostentava, és fàcil imaginar que a Puigdemont li aplicarien la mateixa tesi augmentada i tot, perquè el seu càrrec encara era més rellevant. I si per a Junqueras ser cap de llista, i per tant candidat a la presidència, ha estat un agreujant per apreciar «risc de reiteració delictiva», encara apreciarien un risc major en Puigdemont si fos novament president i estigués disposat a governar. Per tant, la pregunta «s'atreviran a detenir i empresonar un president de la Generalitat acabat d'investir?», la resposta és que sí. A més a més, li negarien la condició. Si la investidura es produeix en absència, per mitjans telemàtics o per representació, és probable que l'unionisme ho impugni tot al Constitucional, i que aquest suspengui la vigència dels actes parlamentaris, de manera que jutges i fiscals no consideraran vàlida la investidura. Serà un simple diputat.

Falten pocs dies per a la constitució del Parlament i per a la data en què s'ha de fer el primer debat d'investidura.

La situació personal de Junqueras impulsa ERC a avalar la candidatura de Puigdemont, sabent que aquest no té alternatives fora de la presó o l'estranger, i que els invents per investir-lo en absència seran carn de suspensió. L'independentisme haurà de trobar la manera de conjuminar l'afirmació legitimista i el sentit pràctic.