Oprah i Gwyneth no són víctimes

La cerimònia de lliurament dels Globus d'Or ha erigit un monument a la hipocresia, que només serà superat en els Oscars del març. Per fixar aquest argument des de la cronologia, el guanyador tres anys enrere va ser Kevin Spacey. Es necessita l'escassa intel·ligència d'un actor consagrat, per admetre que cap dels presents coneixia els exemples d'assetjament que avui han convertit en un proscrit a l'excel·lent intèrpret del president Frank Underwood, a House of Cards.

Sense sortir de la Casa Blanca com a escenari de ficció, Donald Trump és un assetjador confés. No obstant això, ni l'encesa Oprah Winfrey ni la inoblidable Gwyneth Paltrow de Shakespeare in love mereixen la condició de víctimes. Simplement, són multimilionàries, amb uns privilegis per sobre de qualsevol etiqueta sexual o racial.

Avui mateix, milions de dones al planeta tremolen davant la pressió d'un assetjador, o d'una parella que es considera amb dret a colpejar-les. El seu drama, que interpel·la tots els homes sense excepció, no té res a veure amb la lleugeresa de Salma Hayek. Al marge de la seva fortuna personal, l'actriu està casada amb François-Henri Pinault, hereu de uns 15.000 milions d'euros. Quan va ser l'última vegada que l'actriu mexicana va embarcar en un vol comercial?

Les estrelles del cinema no aprofiten la seva visibilitat per patrocinar causes justes, segons predicaven amb tossuderia a la gala dels Globus d'Or. Al contrari, es pengen de causes justes per multiplicar la seva visibilitat, que a continuació els permet vendre amb el mateix art una cervesa o un perfum.

En el seu honor, els actors han aconseguit ser més creïbles en la realitat que a la pantalla. Malgrat això, la mobilització de Hollywood en contra dels crims de caire sexual és més sospitosa que una campanya de drets humans patrocinada per la CIA. Una vegada que s'ha publicat la llarga llista de dones assetjades salvatgement per Harvey Weinstein, s'hauria de comptabilitzar el nombre d'actors de qualsevol sexe que li van suplicar un paper en alguna de les seves pel·lícules, tot i saber de sobres que el tirà exercitava el dret de cuixa. Molts d'aquests afortunats es trobaven diumenge a la nit a la cerimònia de lliurament dels Globus d'Or a Beverly Hills, on fins i tot la ubicació expedeix aromes delictius.

L'èxit de Hollywood no ha consistit en la falsa sensibilització sobre l'assetjament, afavorida per mitjans de comunicació que prefereixen publicar una foto d' Angelina a reivindicar una víctima real. El triomf dels magnats de la interpretació consisteix a suprimir la tradicional barrera ideològica entre esquerra i dreta. Una dona infravalorada en un món de predomini masculí, que cobra menys per la seva feina i que està més exposada per tant al maltractament, plora per tot el que han patit Gwyneth o Salma. En fi, The disaster artist és una gran pel·lícula perquè es burla precisament dels actors.