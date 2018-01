Per mi, no cal que Carles Puigdemont torni a Catalunya. No necessitem un altre líder independentista empresonat d'una forma injusta, arbitrària i desproporcionada mentre Rodrigo Rato es dedica a alliçonar al Congrés. Pacte amb l'Estat? Tenint en compte la bona predisposició al diàleg que han tingut fins ara, suposo que la proposta de Puigdemont no se la devia creure ni ell mateix. Per tant, no cal que torni, però tampoc cal que s'entesti a seguir com a president a qualsevol preu. Els partits independentistes van acatar el 155 des del primer moment -per nassos-, i presentar-se a les eleccions no va fer més que constatar-ho. Per tant, dir que no restituir el president legítim és acceptar el 155 em sembla un xantatge emocional innecessari. Òbviament, Puigdemont mai hauria d'haver estat destituït, però això no vol dir que es pugui governar per Instagram ni des de Brussel·les. Cal una mica de realisme: si ERC acabés acceptant aquesta proposta (que no està clar), i si els lletrats del Parlament li donessin el vistiplau (que encara ho està menys), el TC s'encarregaria automàticament de tombar-ho. I torna a començar. No veig com això pot sortir bé, però vaja, fins ara, s'ha demostrat que Puigdemont és un home amb una bona dosi de sort. Veurem si aquest cop li dura.