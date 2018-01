Frivolitats amb les estadístiques turístiques

Acabem de ser testimonis, una vegada més, de greus incoherències estadístiques, així com de la frivolitat amb què de vegades es fan servir davant els mitjans de comunicació. I no em refereixo a les estadístiques gironines, presentades el dia 10, sobre les quals no tinc res a dir ni comentar. L'episodi al qual em refereixo va tenir lloc a Madrid també el dia 10 durant l'acte de presentació de la fira de turisme Fitur. I el protagonista va ser el nou secretari general de l'OMT (Organització Mundial del Turisme), un polític de Geòrgia que aquest gener acaba d'estrenar el càrrec pel qual va ser escollit després d'una forta polèmica entre els països membres d'aquest organisme internacional amb seu a Madrid, finançat per tots els contribuents de l'Estat. Val a dir per l'Administració espanyola i, per això mateix, un lloc on col·locar polítics espanyols que han perdut un alt càrrec.

Va referir-se, el nou dirigent de l'organisme, a l'activitat turística a Catalunya en general i a Barcelona en particular durant l'any passat, amb especial èmfasi en el quart trimestre de l'any. I va esmentar unes dades tan cridaneres per exageradament diferents de les donades per l'Administració turística espanyola que fins i tot la Secretària d'Estat de Turisme –present a l'acte– les va haver de rectificar obertament. Jo, que tinc debilitat per les estadístiques i col·laboro des de fa anys sense cap remuneració –com altres professionals de tot el món– en la elaboració del Baròmetre del Turisme Mundial aportant dades i tendències, vull suposar que li van proporcionar alguns dels integrants del lobby empresarial hoteler madrileny i no pas els bons professionals a càrrec de les estadístiques de l'organisme. O potser va ser la senyora Ana Botella, si és que encara segueix com a assessora de l'organisme, al qual es va incorporar el mes d'abril de 2016.

A banda d'aquesta forta incoherència i discrepància a Madrid, no menys estranya va ser la cancel·lació de la roda de premsa del president del gremi d'hotelers barcelonins, en la qual anava a aportar les seves estadístiques, com acostuma a fer cada principi d'any. Potser les dades que ell volia donar eren tan diferents de les que poques hores abans va oferir als mitjans de comunicació el regidor de Turisme de l'Ajuntament barceloní? Si no va ser per això... quina explicació hi pot haver?

I, abans d'acabar, aprofito per esmentar una altra frivolitat respecte de les estadístiques de turisme: vaig quedar de pedra llegint el dia 11 el titular, destacat sota la seva capçalera, d'un diari barceloní confonent en la seva portada dades d'ingressos amb les de visitants.