Les vendes d´antibiòtics

Jesús Domingo Martínez Girona

«Les vendes d´antibiòtics per a animals de producció cauen un 10% als Estats Units d´Amèrica (EUA) el 2016». Les vendes d´antibiòtics per al seu ús en la ramaderia dels EUA han disminuït en un 10% el 2016 respecte a 2015, segons un informe de l´Autoritat d´Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA). Des que la FDA va començar a recopilar dades de vendes el 2009, aquesta és la primera vegada que les vendes anuals d´antimicrobians han baixat.

L´informe de 2016 és el primer que dona dades de vendes per espècies. El bestiar boví aglutina el 43% de les vendes, seguit del porcí amb 37% i aus amb un 6%. Els antimicrobians amb importància mèdica van representar el 60% de les vendes nacionals de tots els antimicrobians aprovats per al seu ús en animals de producció el 2016.

És un fet que l´aplicació d´antibiòtics en ramaderia com a estimulants del creixement està disminuint. Aquí donem dades dels EUA, però estic segur que ho podríem aplicar a qualsevol país d´Occident.



Es vol acabar

amb la font

cultural catalana

JOAN JANOHER I SADURNÍ forallac

Penós anunciat, com també previsible després de les finances intervingudes, suspensió de la Generalitat pel Govern espanyol. Res en positiu podíem esperar per quan la situació de venjança pels fets ocor­reguts el passat 1-O. 2017. Han sigut clau per aplicar l´article 155, desmuntant tota opció de poder continuar avançant. És una repressió insostenible, amb la qual els drets fonamentals de la llibertat han estat violats. Per crucificar els avenços obtinguts durant moltes dècades pel poble Català.

Aquest problema l´estan patint la Corporació Catalana de Radiodifusió i Televisió. El Ministeri d´Hisenda pretén cobrar l´IVA de les prestacions, quan aquestes foren suspeses per ells mateixos. Cosa força complexa, davant l´incompatibilitat de continuar endavant tota acció de la corporació. El que suposa un retrocés global de programacions i que corrin el risc d´un enfonsament econòmic que obligaria a suprimir bona part dels programes que emet TV3.

Tot aquest intent que desaparegui la cadena està motivat pel que representa culturalment pel nostre país. Ells no accepten el potencial educatiu, com informatiu, que estem desplegant, com la gran competència desenvolupada contrària a les altres cadenes. Som un poble assenyat i sabem correspondre als interessos de país. No pretenguin acabar amb el que representa el nostra tarannà televisiu. Ho hem de recuperar amb urgència, proclamant novament, els drets del Parlament i les nostres institucions.



Any Europeu del Patrimoni Cultural

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

És l´Any Europeu del Patrimoni Cultural; això implica que hi haurà un munt d´activitats per fer-lo conèixer i mostrar tot allò que fa d´una qualsevol cultura que sigui única i rica. És del llegat del passat d´on surt la nostra cultura i des d´on farem el proper llegat per a les futures generacions. Les Jornades Europees del Patrimoni que es fan cada tardor són una forma de saber més sobre el nostre entorn. Però no cal esperar a la tardor, tot l´any tenim la possibilitat de visitar llocs que estan impregnats de valors i d´història.

És així, per tant, que en conèixer de primera mà la cultura dels altres com s´aprèn a respectar-la i valorar-la. Allò que es desconeix és difícil de valorar. En canvi, allò altre que veiem, que ens expliquen i que entenem, cobra més força i la vivència personal de cadascú fa que ens hi apropem sense prejudicis i ho acabem estimant. Voler conservar la cultura de tots és voler compartir la nostra amb la dels altres, alhora que constatar-ne l´augment del patrimoni comú. És un any, doncs, de difusió del patrimoni, amb agendes plenes d´activitats i visites que hem d´aprofitar, tot participant-hi i promovent-les. I no cal la majoria de vegades d´anar-se´n gaire lluny. Pot passar que sovint aquelles terres que tenim més properes són les que més desconeixem, just perquè sempre hi podem anar, mentre que ens movem per aquelles més llunyanes perquè ens semblen més misterioses. Tot és interessant. Tot té un valor per apreciar.