Efectes dels fenòmens naturals

La polèmica per les conseqüències de la nevada del darrer cap de setmana en algunes autopistes properes a Madrid recorda la que va existir a Catalunya, i molt especialment a les comarques gironines, el 8 de març de 2010 quan molts conductors també van quedar atrapats tota la nit a diverses carreteres. I passarà la propera vegada. Ni el país, ni els ciutadans, i molt menys els conductors, estan preparats per afrontar nevades que no són freqüents o que, en el millor dels casos, es registren un cop a l'any. Fer comparacions amb països del centre o del nord d'Europa resulta absurd. No tenim ni mitjans ni preparació. Més infreqüents són fenòmens de la naturalesa com el tornado que va afectar diumenge a primera hora del matí els municipis alt-empordanesos de Cistella i Terrades i, en menor mesura, Navata, a més d'altres punts molt localitzats. També al municipi de Morellàs, a la Catalunya Nord. Un o diversos tornados van actuar amb implacable duresa. El fenomen no va provocar cap desgràcia personal –probablement, hi va ajudar el fet que fos un diumenge-, però es va fregar la tragèdia en convertir en objectes voladors d'alta velocitat teulades, mobiliari urbà, xemeneies metàl·liques, tanques i coberts agrícoles. Així mateix, van ser arrancats pals de conducció elèctrica i telefònica i arbres de tota mida. Especialment greu va ser el vol del sostre de vidre i metall que tapava la sala annexa de l'Ajuntament de Cistella. En un territori acostumat als forts embats de la tramuntana, sobta de veure que un fenomen meteorològic protagonitzat pel vent fos capaç de provocar greus danys materials. Les pèrdues econòmiques són importants. Encara ho són més en algunes explotacions agrícoles i ramaderes, que necessitaran tot l'ajut possible per refer-se. Els municipis afectats estan avaluant els danys i estudiant l'opció de ser declarats zona catastròfica. No és fàcil. Només en casos molt excepcionals s'aprova aquesta declaració. Cal mirar-ho bé, però probablement sigui necessari explorar altres fórmules d'ajuts més directes i viables. Unió de Pagesos ja ha demanat accions urgents per reparar els danys i les pèrdues en l'activitat agrícola i ramadera. La Diputació de Girona també ha anunciat que estudiarà oferir ajuts als espais públics malmesos pel tornado. Queden per resoldre les propietats privades, assegurances al marge. En aquest cas, la Diputació ja ha posat a disposició dels afectats els seus serveis tècnics per tal d'elaborar les memòries o informes que calguin per inventariar els desperfectes ocasionats. En qualsevol cas, les diferents administracions públiques haurien de posar tots els mitjans que estiguin al seu abast per facilitar l'accés a ajuts dels afectats per un fenomen natural absolutament imprevisible i incontrolable.