Mentides i pallussades

El dret de defensa empara la mentida. L'astúcia, segons Mas. Els caps de brot separatistes demostren astúcia quan declaren al jutjat. No siguem injustos. No sols és astúcia, és prudència. De tan i tan prudents, no són gaire valents: abjuren de la república, de la seva proclamació, de l'1 d'octubre... del que convingui. I assumpció de la realitat: fracassaren abans de començar, derrotats abans de plantejar batalla. La sola presència del Govern espanyol, la simple signatura d'un decret acabà amb l'aventura que durà de Nadal a Sant Esteve.

Mentre claudiquen un darrere l'altre, quan els més lúcids pleguen i els més penjats –o penjades, com la Forcadell– s'arrapen al sou i al càrrec, a Brussel·les hi ha un personatge a qui, ves a saber per què, els mitjans li pregonen provocacions i pallussades. Borda tothom, patètic, i pretén fer passar el clau per la cabota. Setmanes de fatxenderia que s'estronquen de cop quan el govern de Madrid diu que de tonteries les justes i no se'n parli més. I tothom entén que la pallussada no té recorregut. Com criatures, callats i escorreguts. Els serveis desinformatius i manipuladors de TV3 i Catalunya Ràdio, que viuen de parasitar els comptes públics, no es donen per assabentats. La realitat serà una, però ells n'explicaran una altra i els que l'hagin de creure se la creuran. No ens estranyi: els ancestres de la majoria era gent convençuda que hi ha un Déu amb tres persones diferents que nasqué d'una verge prenyada per un colom que no la tocà. Personal entrenat per creure qualsevol cosa.

I seria ben fàcil, hauria estat senzill i ben democràtic, que el nacionalisme no tingués una prima que li permetés, essent menys, governar sempre. Sols calia eliminar aquesta rampoina de l'estat centralista, la província, i fer de Catalunya –i de cada comunitat autònoma– una circumscripció. El valor del vot de tots els ciutadans seria igual, els nacionalistes sols no haurien pogut ni podrien governar, ens estalviaríem un mal rotllo de cinc anys (i els que poden venir) i, en general, no s'hauria trencat la comunitat quasi per la meitat com ha passat ara, no hauríem de suportar uns serveis públics com TV3 ni tantes altres misèries que serà ben difícil redreçar.