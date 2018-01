Jornada Mundial de l'Emigrant i el Refugiat

Amb el lema: «Acollir, protegir i integrar els emigrants i els refugiats», ahir, dia 14, l'Església celebrava la Jornada de l'Emigrant i el Refugiat, amb l'objectiu de sensibilitzar la nostra societat davant el drama de la gent que ha de deixar el propi país.

El papa Francesc, un immigrant argentí que des de fa pràcticament cinc anys viu al Vaticà, ens recorda la importància que la Paraula de Déu dona a acollir l'estranger: «Considereu-lo com un nadiu, com un de vosaltres. Estima'l com a tu mateix, que també vosaltres vau ser emigrants al país d'Egipte» (Lv 19:34).

En aquest missatge el papa Francesc expressa la seva preocupació «per la trista situació de tants emigrants i refugiats que fugen de les guerres, de les persecucions, dels desastres naturals i de la pobresa». Per això, el Papa ens recorda la «sol·licitud de l'Església envers els emigrants, els desplaçats, els refugiats i les víctimes del tràfic de persones». El Papa ens recorda també que «cada foraster que truca a la porta és una ocasió d'encontre amb Jesucrist, que s'identifica amb l'estranger acollit o rebutjat en qualsevol època de la història», com ho veiem al capítol 25 de l'Evangeli de Sant Mateu. I és que cada persona que deixa la seva pàtria, «el Senyor el confia a l'amor maternal de l'Església».

El Papa ens convida a respondre al repte de la immigració i al drama dels refugiats a l'entorn de quatre verbs: «acollir, protegir, promoure i integrar». El Papa demana als estats que incrementin i simplifiquin «la concessió de visats per motius humanitaris i per a la reunificació familiar» i que siguin capaços d'obrir «corredors humanitaris per als refugiats més vulnerables». Per altra banda, el Papa creu que «les expulsions col·lectives i arbitràries d'emigrants i refugiats», com fa el govern espanyol, «no són una solució idònia». Segurament per això el papa Francesc no té pensar vindre a Espanya, ja que en cas de voler fer-ho el Sr. Rajoy, en considerar-lo un immigrant, no el deixaria entrar.

En el seu missatge, el Papa demana garantir la seguretat personal «dels qui sol·liciten asil i dels refugiats», així com promoure «accions en defensa dels drets i de la dignitat dels emigrants i refugiats», la «llibertat de moviment als països d'acollida» i també «la possibilitat de treballar» d'aquestes persones i no el seu internament en els infames CIEs.

El Papa posa un especial èmfasi en els menors d'edat, per evitar «qualsevol tipus de detenció per raó del seu estat migratori» i demana «assegurar-los l'accés a l'educació primària i secundària». Un punt important en aquest missatge del Papa és el referent a la sanitat, ja que per al Papa «l'estat migratori no hauria de limitar l'accés a l'assistència sanitària, ni als sistemes de pensions». El Papa també demana que els estats siguin capaços de garantir «la dimensió religiosa» dels estrangers i el dret que tenen a «professar i practicar la fe pròpia». El Papa ens recorda que la integració dels qui vénen de fora «no és una assimilació que indueix a suprimir o a oblidar la identitat cultural pròpia». Per això, el Papa ens exhorta a «afavorir la cultura de l'encontre, multiplicant les oportunitats d'intercanvi cultural».

Finalment, el Papa ens recorda el compromís de la cimera de les Nacions Unides, celebrada el 19 de setembre passat, per treballar «a favor dels emigrants i refugiats per a salvar les seves vides i protegir els seus drets». Per això, el govern espanyol hauria de reconèixer l'incompliment dels seus compromisos, en no acollir els refugiats que davant la Unió Europea havia assumit de fer. D'ací que, recentment, el cardenal filipí Luis Antonio Tagle hagi denunciat «la frustració dels més pobres a mans del sistema».

La nit del 5 d'aquest mes van passar pels nostres pobles els Reis d'Orient, uns sense papers i per tant il·legals, cosa que no deuria saber el govern del Sr. Rajoy, que en cas d'haver-ho sabut no els hauria deixat entrar a l'Estat espanyol. Però en aquella nit no hi havia tots els infants que haurien d'haver estat esperant els Reis. En faltaven molts, perquè centenars de nois i de noies, al llarg d'aquests anys han mort travessant el Mediterrani. I això ho hauria de recordar el govern del Sr. Rajoy amb la seva política migratòria immoral.

Com va dir el bisbe Francesc de Girona en el Full de la setmana passada, «la migració no és un concepte: són persones humanes que han esdevingut veïns i veïnes i que cal estimar».