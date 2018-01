Tu i jo som tres

Hi ha coses a la vida que fan mal. Que et diguin de vostè, com a mostra de respecte, i pensis que mereixes un tu, tenyit de rebel·lia i joventut. Que la teva exparella, amb la qual has conviscut tants anys, tingui fills amb algú altre, quan amb tu no es va decidir a tenir-ne. Que estiguis a les tantes de la matinada mirant partides de pòquer a la tele, d'uns adolescents amb ulleres de sol, amb aspecte de Briatores amb acne, en casinos luxosos, jugant-se una morterada de dòlars. Quan a tu el pòquer, en realitat, te la bufa.

Hi ha coses pitjors, és cert, com mirar anuncis americans de productes miracle sense voler riure, com aquella màquina digna del professor Franz de Copenhaguen, l'artefacte que t'enganxaves a la panxa, ple de cables i botons inútils de coloraines, i, per art de màgia, et converties en el monstre de la musculatura. Com els anuncis, la vida està plena de viaranys i autopistes que decidim emprendre, amb sort diversa. I sovint ens preguntem on seríem, si haguéssim pres la decisió que vam descartar. I des d'on som ara, creiem que ens vam equivocar. Sense tenir en compte que el triomf que imaginem segur no ho és tant si considerem els pros i els contres.

Les crítiques sempre són positives si ens fan millorar: però són injustes si ens fan desagradables i insuportables amb els éssers estimats. Sovint recordem els fracassos, i no valorem les fites aconseguides. Les sensacions que hem viscut. Les amistats, els secrets i les carícies compartides. Quan passem un mal moment, tendim a veure-ho tot negre. Una visió de conjunt, sense tanta passió, ens fa entendre que la vida està feta de molts colors: que els problemes tenen moltes arestes, i en alguna d'elles podem trobar fins i tot la solució.

Al final, és molt important si ets, o has estat a prop de la felicitat: si la cerques, la valores i la desitges. No com a concepte filosòfic, per a un capítol de la sèrie Merlí, sinó si ens hem sentit satisfets en allò que hem fet, amb la nostra conducta, i les coses que hem sentit. Mai evitarem sentir-nos frustrats o vençuts a la vida. Però siguem conscients que moltes vegades hem sigut feliços: i mereixem tornar a ser-ho. I mereixem recuperar la positivitat: perquè regalarem més coses als altres; i retrobarem la sensació, meravellosa, que ens queden tantes coses per descobrir i fer.