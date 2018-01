La falsa sensació social d'inseguretat

Fa uns trenta anys Cabot Cove podria semblar un lloc idíl·lic per viure: un petit poble de pescadors situat a les costes de l'Estat de Maine, entre les localitats de Freeport i Braunschweig, amb aquestes boniques cases de fusta prop de la platja tan característiques de Nova Anglaterra. Aquest encantador lloc tenia, però, un greu problema de criminalitat: al llarg de 12 anys, entre 1984 i 1996, es va cometre un assassinat a la setmana, si bé tots van ser resolts i els culpables condemnats gràcies a les dots investigadores de Jessica Beatrice Fletcher, una professora d'anglès jubilada que combinava amb èxit l'escriptura de novel·les de misteri i el preuat auxili a unes forces de l'ordre no tan eficaços com haurien de ser. Tot això va passar a Murder, She Wrote, una sèrie de la cadena CBS emesa entre el 30 de setembre de 1984 i el 19 de maig de 1996 i que a Espanya va començar a oferir TVE el 9 de novembre de 1986 amb el títol de Se ha escrito un crimen; posteriorment s'ha pogut veure en diversos canals autonòmics i en l'actualitat a Atreseries.

Si fem cas del panorama que pinten en els últims temps bona part dels mitjans de comunicació podríem concloure que a Espanya tenim un problema de «llei i ordre» similar al de Cabot Cove, on, en finalitzar la sèrie, hauria estat assassinat el 2% de la població. És així?

No. La taxa de criminalitat (delictes per cada 1.000 habitants) s'ha anat reduint a Espanya en els últims 8 anys i el 2016 (últim any sobre el qual s'han difós les estadístiques) era 7,4 punts menor que el 2005 i 8,7 punts menys que el 2008 (el pitjor any dels últims 12).

Pel que fa als delictes més greus, com els homicidis dolosos/assassinats consumats (terminologia oficial), el descens també ha estat acusat: de 518 el 2005 a 292 el 2016, si bé la reducció del nombre d'assassinats ha estat molt menor en els casos de violència de gènere (de 56 el 2009 a 44 el 2016). A títol de mostra comparativa, al comtat de Baltimore (vegeu al respecte la «il·lustrativa» sèrie The Wire) van ser assassinades el 2016 més persones que a tot Espanya.

I mesurats els homicidis dolosos en termes comparats en el nostre àmbit geogràfic i polític, Espanya ve estant, sistemàticament, a la cua dels països europeus: el 2016 pitjor que Àustria però millor que tots els altres i, especialment, en comparació amb els països bàltics (Lituània, Letònia, Estònia) i del centre (Bèlgica, Hongria) i nord d'Europa (Finlàndia, Irlanda, Dinamarca o Suècia).

Per descomptat, resulta ofensiu invocar aquestes dades per intentar mitigar el dolor i l'afront soferts per la víctima d'una violació o per consolar la família i amistats d'una persona assassinada, però potser convé tenir-les en compte quan, a recer d'un crim especialment greu, surti a la llum l'enèsima proposta de modificació del Codi penal per agreujar les penes, per tipificar noves conductes delictives i, en suma, per governar una suposada sensació social d'inseguretat.

Una altra cosa és que calgui posar els mitjans necessaris per evitar casos, com no pocs de violència de gènere, que són autèntiques cròniques d'assassinats anunciats.