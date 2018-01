Beneïm i adoptem animals

Mar Dacosta GuzmÁn FIGUERES

Avui he anat a buscar un gos a la gossera de Figueres per portar-lo a beneir a l´església de Vilatenim. El fet de beneir-lo a ell és com si ho fessin per a tots els animals que estan a la canera i reconèixer que són els millors amics de les persones. Ara esperen que algú els adopti. Tenir una mascota és una decisió responsable, que comporta feina i despesa. Si no t´hi pots comprometre, no en tinguis, però sempre podràs ser voluntari d´una gossera i donar-hi un cop de mà.



Plàstics rieres

i ACA

Carmina Vilaseca Anglada GAÜSES

Referent a la carta «Plàstics a l´Empordà», malgrat és un fet dramàtic en l´àmbit mundial, nosaltres, amb tantes ínfules i tant parlar de medi ambient hauríem de donar exemple, ser pioners i prohibir la utilització del plàstics d´un sol ús.

Quan veig les rieres saturades d´aquests residus em pregunto quin paper té l´Agència Catalana de l´Aigua. No haurien de ser ells els responsables de mantenir les rieres netes, no tan sols de restes vegetals sinó de plàstics, que inexorablement acabaran flotant al mar per sempre més?

Resumint, tothom es passa la pilota i mentrestant el nostre país, ara més que mai, esta literalment «atiforrat» de plàstics de tots colors. A què esperem?



Plaça de l´1 d´Octubre

QUIM TORRA girona

No sé si llegirà aquesta carta la senyora alcaldesa de la ciutat. No és la meva intenció de fer polè­mi­ca, ni tan sols que es digni con­testar, no cal, tampoc va dirigida directament a ella.

Abans de res, deixin-me que digui que servidor no té cap carnet de cap partit polític i que pertanyo als «ciudadanos de a pie» que deien abans, i que ha treballat de prejubilat i jubilat ja fa molts anys a la ràdio per «amor» a la ciutat que em va veure néixer, a la qual ara, contràriament, professo odi.

Durant quatre anys ininterromputs ha sortit per antena un comentari d´un indret de la ciutat, n´he divulgat 600 (comentaris històrics, socials i propis meus), detectant errades...

Em venen a la memòria una placa dedicada a Aurora Bertrana o una altre als jardins Fidel Aguilar. No m´hi estenc.

Llegeixo que per un acte de «dignitat», s´ha d´esborrar del nomenclàtor qualsevol referència a la Constitució... I que la plaça es dirà «Plaça de l´1 d´octubre de 2017» en honor «a tots aquells que van fer posible el referèndum», (per cert, il·legal).

Jo de petit sentia «si no vols pols no vagis a l´era»€ jo vaig absentar-me molt lluny de Girona, preveient què passaria, així de clar!

Un expresident de la Generalitat, no fa gaire va declarar: «L´ombra de Franco és encara molt allargada». Sí, els dic, molta gent com jo mateix ho manifestarem, mentre Déu ens doni vida serem fidels a uns principis no caducs, sinó vigents. Havia d´escriure-ho!

I ara, irònicament? Permetim que sigui a aquesta plaça o a un altre lloc de la ciutat la, nova denominació de «1 d´octubre», per a mi serà «1 d´octubre de 1936» (abans en els llunyans temps d´escolar, era el «Dia del Caudillo»).

Per acabar, els dic a la comissió corresponent: Sé que seríem molts gironins agraïts que als nous arranjaments de la nova plaça d´Espa­nya hi figurés més d´una placa com fins ara€ o és massa demanar?