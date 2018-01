La plaça de l'1 d'octubre

Les coses com siguin, és un gran encert de l'alcaldessa de Girona canviar el nom de «Plaça de la Constitució» pel de «Plaça de l'1 d'octubre de 2017». Els noms de places i carrers serveixen per ensenyar història, i igual que ara li explico al meu fill qui va ser el General Mendoza que dona nom a un carrer, un dia li hauré de respondre què va passar l'1 d'octubre de 2017.

Gràcies al nomenclàtor ciutadà, les generacions futures sabran que un llunyà 1 d'octubre els polítics catalans van enviar indefensos ciutadans a defensar urnes mentre ells s'amagaven, alguns inclús de manera tan indigna com canviant de cotxe sota un pont, com el Molt Honorable, ja veus fill meu que en aquells anys l'honorabilitat no és que es vengués barata, és que es regalava. Gràcies al canvi de nom, sabran també els nostres fills que l'1 octubre els catalans van votar convençuts de les paraules dels seus polítics, creguts que aquests haurien preparat alguna cosa, ja no dic una estructura d'estat sinó un petit gest, però que en veritat ni tan sols van retirar la bandera espanyola de la Generalitat i van fugir com rates, oblidant promeses. Tot això són fets que no han de quedar en l'oblit, realment és necessària una plaça que recordi que els polítics catalans han sigut sempre covards i ignominiosos. Nosaltres, els que suportem diàriament la immoralitat de la política catalana, en tenim proves sobrades, però hem de pensar en els nostres descendents. Res millor que posar a una plaça un nom que retrati per a la posteritat la banda de covards i mentiders que ens governen. Que sàpiguen les generacions futures que un polític català és sempre sinònim de triler.

«Plaça de l'1 d'octubre» ho diu tot. Hi ha d'altres noms igual d'explícits que van ser descartats per massa llargs, com «Plaça dels governants més falsos que un euro de fusta», «Plaça del govern que incomplia les promeses» o «Plaça dels polítics catalans i mentiders, valgui la redundància». Inclús, atès que la majoria de decisions dels polítics catalans semblen preses en plena borratxera, s'havia valorat posar-li «Plaça del Vi», segurament el nom més exacte. Tan etílicament exacte que ja existeix i és precisament on està domiciliat l'ajuntament que ha pres la decisió del canvi de nom.