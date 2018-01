Gasoducte transfronterer

Fa dos anys i mig el Govern català instava l'espanyol a finalitzar el MidCAT, la interconnexió gasista entre la península ibèrica i França, una infraestructura prioritària segons la Unió Europea, que la veu com una opció per no dependre tant del gas rus. La Generalitat lamentava aleshores que un projecte «estratègic per al desenvolupament energètic del país» restés aturat a Hostalric.

Aquesta setmana, la Diputació i l'Ajuntament de Girona han aprovat mocions de rebuig a aquesta canalització al·legant, entre d'altres un elevat impacte ambiental i econòmic. Impulsades per la CUP, les mocions s'han aprovat gràcies a l'abstenció del PDeCAT. Els opositors al projecte fa temps que estan organitzats i que comparteixen la seva visió a través d'una web. A l'altra banda ningú sembla explicar per què és necessària i com ens beneficia. Aquesta infraestructura pot contribuir a crear un hub gasista al sud d'Europa que pot beneficiar Catalunya, o només ajudarà els nostres veïns del nord? El preu del gas pot abaratir-se? Té el mateix sentit ara la construcció del gasoducte que quan es va plantejar?

Si les administracions que el promouen no s'expliquen tornarem a veure un moviment opositor similar al que es va viure amb la MAT.