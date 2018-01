L'article 19 de la Constitució

Aquest article, que el Govern del Sr. Rajoy hauria de complir, diu: «Els espanyols tenen dret a elegir lliurement la residència i a circular pel territori nacional». I encara: «Tenen també dret a entrar i sortir lliurement d'Espanya en els termes que la llei estableix. Aquest dret no podrà ser limitat per motius polítics o ideològics».

També l'article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans protegeix el dret de les persones a circular lliurement, cosa que el Govern espanyol impedeix al president Puigdemont. Aquest article, en el seu punt 1, diu: «Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència dins les fronteres de cada Estat». I en el punt 2, diu també: «Tota persona té dret a sortir de qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi».

Que el ministre Zoido estigui obsessionat per impedir l'entrada del president de Catalunya, anunciant als quatre vents un desplegament policial per terra, mar i aire, per tal d'obstaculitzar que el president Puigdemont torni a Catalunya, indica el grau de democràcia que hi ha al Govern del Sr. Rajoy. Impedir que un diputat, elegit per la ciutadania, pugui arribar al Parlament de Catalunya i poder ser escollit president de la Generalitat, indica, de nou, el nivell de democràcia del Govern de l'Estat. On s'ha vist que un Estat pugui arribar a impedir que un diputat arribi al Parlament per poder ser elegit president pels altres diputats?

El 21 de desembre va ser derrotat l'article 155 de la Constitució espanyola, i ara el Govern del Sr. Rajoy vol impedir l'exercici de la democràcia, perseguint les idees, per així guanyar el que no va poder guanyar a les eleccions de desembre passat. On s'ha vist que un diputat pugui ser exclòs pel govern de l'Estat, pels jutges o pels fiscals, a ser elegit president d'un país? Ha de ser el Parlament, tots els 135 diputats, qui ha d'escollir el president de Catalunya i no impedir-ho un partit i un govern que té quatre diputats en aquest Parlament.

I és que el Govern espanyol continua sense entendre què és la democràcia. Per això hauria d'escoltar el Sr. Holger K. Nielsen, exministre d'Afers Estrangers de Dinamarca, quan fa uns dies deia: «No pots solucionar problemes enviant a la presó els polítics amb qui no estàs d'acord». Això és propi d'una dictadura que persegueix les idees i que prohibeix que el diputat que té més recolzament a la cambra, pugui ser elegit president de Catalunya.

Resulta esperpèntic, com deia l'amic Emili Piera en un article recent ( Diari de Girona, 24 de gener), que « Iñaki Urdangarín (sobre el qual pesa una condemna) hagi pogut anar-se'n a Ginebra i Carles Puigdemont (càrrec electe sense condemna) no pugui tornat de Brussel·les». I això que l'article 19 de la Constitució espanyola (que el Govern de l'Estat incompleix) i l'article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans (que tampoc no respecta el Govern del Sr. Rajoy) empari el Sr. Puigdemont a entrar al Parlament de Catalunya perquè pugui ser investit president.

En últim terme, en tota aquesta situació que vivim, no es tracta tant de si el Sr. Puigdemont pot ser reelegit president de Catalunya o no. La qüestió és la democràcia i la llibertat. O millor dit: la falta de respecte a la democràcia i a la llibertat del Govern del Sr. Rajoy.