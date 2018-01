Algoritmes

Llegeixo a les pàgines d' El País que estar sol equival a fumar-se 15 cigarretes al dia. Gairebé un paquet, es diu aviat. L'estudi procedeix del Regne Unit, on les autoritats han decidit crear una secretaria d'Estat per a la soledat. Podrien haver-ho fet, no sé, per solidaritat, per pena, per filantropia, però ho han dut a terme perquè la solitud augmenta les malalties cardiovasculars, la demència, la depressió i l'ansietat: uns diners per a la Seguretat Social d'allà i de qualsevol banda. Els dements no saben quant ens expliquen als assenyats. El que cal ara és triar per a aquesta secretaria una persona que estigui en el seu seny. Un perfil tipus Celia Villalobos, per posar un exemple. En qualsevol cas, resulta sorprenent la competència que anem adquirint en la quantificació de les coses de l'ànima. A vostè què li passa?, et pregunta l'expert amb la calculadora a la mà. Que estic trist, molt trist, li dius. L'home tecleja, estableix un algoritme i dedueix que la teva tristesa proporciona al teu fetge el mateix mal que si et prenguessis dues ampolles de vi cada dia. I l'alcoholisme també passa factura als serveis sanitaris. Cal fer alguna cosa.

No són els sentiments, és l'economia, idiota. Si es creés un ministeri de l'Ansietat i resultés deficitari, el tancarien de seguida. Però si donés beneficis, l'externalitzarien. Abandonar l'ansietat a l'empresa privada podria resultar catastròfic. Fixeu-vos en el que va succeir a l'AP-6 amb la neu, i això que la neu és un fenomen atmosfèric predictible. L'ansietat, en canvi, pot donar-nos un ensurt qualsevol dilluns, en aixecar-nos del llit. Espanya sencera ansiosa, imagineu-vos. Però amb una ansietat que desbordés els límits clínics. Tot un comboi de metro, tot un autobús interurbà, o tot un AVE Madrid-Barcelona hiperventilant. Els carrers plens de gent amb bosses de paper a través de les quals inhalen el seu propi anhídrid carbònic per trobar la pau.

Una imatge terrible per als capricis de la prima de risc. Ara bé, si vostè no està sol, jo crec que pot fumar-se tranquil·lament 2 o 3 cigarrets al dia. Personalment, acabo d'encendre el primer després de diversos anys.