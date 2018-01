Viure una pau positiva

L´institut Montilivi sempre ha apostat per ser una institució en valors. Això implica que els alumnes es formen en la dimensió individual, comunitària i social, sota els paràmetres de l´ètica, la coresponsabilitat i la cooperació; i s´aconsegueix a través d´un compromís de tota la comunitat educativa (professorat, alumnat, personal de serveis, famílies...).

Així, en el nostre institut es fan diferents propostes al llarg de l´any a favor de la Pau, la solidaritat i la cooperació, tals com recollida d´aliments, celebració del dia dels drets dels infants i participació en la cursa solidària de Save the Children i la Marató de TV3, paradetes solidàries i UAP.

L´equip docent del CFGS Educació Infantil pretenem mantenir un compromís i confiança que asseguri la satisfacció dels nostres alumnes amb l´entorn immediat. Col·laborem, amb els alumnes de 1r i 2n, en la campanya del DENIP des de fa una quants anys. Participem com a dinamitzadores de la Pau per a infants de diferents escoles de la ciutat de Girona (alumnes de 1r) i també col·laborem en l´hora del conte per la Pau d´algunes biblioteques de la ciutat (de 2n).

Per la nostra part, la disposició és total, ja que pensem que l´aprenentatge es crea de forma vivencial dins i fora de l´aula, compartint i amarant-nos d´altres realitats, fent xarxa. L´aportació que ens fa el fet de participar en el DENIP és a nivell personal i alhora pedagògic. Personal perquè compartim el desig de la Pau amb moltes altres persones, ens formem, cerquem maneres diferents d´encomanar-la i la reivindiquem amb veu ben alta a tota la societat. Pedagògicament també ens obre moltes oportunitats d´innovar, de cercar recursos per plantejar la vivència de forma engrescadora, positiva i possible, si tots hi col·laborem.

Actualment plantegem l´activitat com un projecte transversal entre diferents mòduls del cicle formatiu, com un aprenentatge servei que portem a terme i que implica un procés de planificació i elaboració de materials, el desenvolupament dels tallers que els nostres alumnes fan a les escoles i biblioteques i una avaluació per cercar la millora. Això suposa un treball en equip: coordinació, cooperació, creació, amb una aplicació de la pedagogia de la Pau des del primer moment.

Tot aquest procés comença a principi de curs, quan els coordinadors del DENIP ens venen a oferir la proposta. És en aquest moment que tot es posa en marxa i es marca un calendari, on hi ha dia i hora de la formació que es fa en primer lloc als alumnes de l´institut i també de les sessions a les escoles. Aquesta formació ajuda els nostres alumnes a obrir-se a noves formes d´entendre els valors que es volen transmetre.

Cada any, la Jornada gira a un tema en concret. Enguany és el de Protagonistes per la Pau. Partim d´un esquema o guió on primer hi ha una presentació personal per part dels infants, d´interacció a través del diàleg sobre el Dia de la No Violència i la Pau i, tot seguit, fent un conte relacionat amb la protagonista. Finalment, proposen un joc de cloenda i demanen la valoració dels infants de tot el que han fet. Amb els alumnes de segon anem a les biblioteques i organitzem diferents sortides per conèixer el valor que atorga aquest servei a la comunitat i al barri. Els alumnes preparen uns quants contes per explicar. Aquests contes tenen com a fil conductor la no violència. La relació i la comunicació amb els responsables de les biblioteques ha de ser molt fluïda.

Val a dir que la formació que reben els nostres alumnes implica que puguin reflexionar, allunyant i rebutjant la definició fàcil d´«absència de guerra». Cal viure una Pau positiva, que no és un colom o un símbol, sinó que són situacions de la vida quotidiana desitjables per a tothom i que contribueixen a fer la nostra vida millor. També s´ofereix un petit punt de vista didàctic de com s´hauria d´enfocar el taller. Aquesta formació obre la ment als nostres alumnes i fa que s´hi sentin molt a gust. El dia clau és el que van a l´escola o a la biblioteca i, per això, tots els dies previs s´inverteixen a controlar els mínims detalls, creant expectatives reconfortants. Es passen una mica de nervis, però val la pena. Sobretot quan es troben davant d´un munt d´ulls que esperen la seva actuació. Això suposa realment la cirera que corona el pastís.

Valorem com a molt recomanable i enriquidora l´experiència. Per a les nostres alumnes representa situar-se davant d´un grup d´infants i portar a terme totes les intervencions que han planificat fins al mínim detall, valorar si compleix les expectatives, si agrada als infants, si aquests participen activament; és a dir, es troben davant una realitat, però acompanyades pels tutors i tutores de les escoles.

No hi ha res millor que fer allò que ens agrada, tot treballant per la Pau.