Els riures del Lama

No sé què hauran dit els sociòpates de Davos, però penso que el rei Felip VI potser no hagi fet bé en portar a la tribuna l´assumpte de Catalunya. Assabentat del cas, Donald Trump ha dit que no permetrà que la dictadura bolivariana s´estengui a Catalunya, ni que s´encomani a Mèxic, que per això ha ordenat que bombardegin als paixtus de l´Afganistan: perquè no facin servir botifarra negra en els cinturons explosius. Quin mal va fer Trump en rebutjar el vàter d´or massís que li oferien els del Guggenheim per decorar la seva suite presidencial: és un seient molt sòlid per a un dels pensaments més diarreics del panorama. El que es diu una perfecta conjunció entre artefacte i usuari, fons i forma, pensament i artifici.

El que ha quedat clar és que l´after que s´han muntat els russos, amb vi i vodka en horari ininterromput, ha estat un èxit absolut. S´asseguren el Mundial de futbol: diplomàcia de la priva. Ja sé que està lleig menjar-se un tros d´Ucraïna com va fer Putin (no sé si després es va despullar el tors com va fer Aquil·les, o com fa Cristiano Ronaldo quan marca un gol, aquests nois tenen un problema), però segueixo sense entendre per què les figurotes de Davos són «l´elit mundial» mentre que els pastosos russos, impecablement capitalistes, són «oligarques».

Un comença a escriure i té la tendència a veure en la llengua –em refereixo a l´instrument de comunicació i del contrari– com una mare. Les mares són dures i discretes alhora. Després, davant el fet que la llengua no pot ser, de cap manera, la teva xicota (un no tracta així la seva xicota), es conforma que sigui, almenys, una bona companya. I a la companya no se li diu que un hostal és un hotel de luxe, de la mateixa manera que un oligarca és un oligarca: aquí i a Sebastopol, Rússia. L´«elit de Davos» es compon d´especuladors, economistes que anticipen el futur a la manera de l´horòscop, certa estrella del rock molt lluny de Mozart (i fins de Lennon) i algun líder espiritual per donar nivell, però ja no conviden el Dalai Lama perquè és molt de rialles i això es nota.