Ciutadans, el partit

El partit polític més votat a Catalunya el 21 de desembre, 1.109.739 vots, va ser fundat l´any 2006 i va tenir en la seva primera campanya com a cap de llista un jove exempleat de la Caixa, Albert Rivera, que es va anunciar nu, tapant-se les parts íntimes amb les seves mans. Darrere Cs hi va haver un grup d´intel·lectuals d´esquerra desencisats pel pacte que el PSC i ICV van fer amb ERC en el Govern català. L´ideòleg més important entre els fundadors va ser el catedràtic de Dret Constitucional Francesc de Carreras, cosí de l´exministre Narcís Serra. El seu pare va ser Narcís de Carreras, nascut a la Bisbal d´Empordà i expresident de la Caixa i el Barça. En els seus inicis, Cs es va centrar en la defensa de l´ús de la llengua castellana a Catalunya amb tocs econòmics d´esquerres i socialment anomenats progressistes. Avui, ideològicament es compara a les tesis del president de la República Francesa, Emmanuel Macron, i el seu partit En marche: un centrisme que barreja liberalisme i socialdemocràcia, amb un tronc comú: acabar amb els partits del passat i la seva corrupció. El progrés de Cs a l´Estat no ha fet més que començar. Les enquestes comencen a donar-li opcions per ser el partit més votat en unes properes eleccions generals. Ja hi ha qui comença a pensar que Rivera pot arribar a ser el primer president del Govern espanyol d´origen català des de la primera República. En les diferents travesses, també es creu que Inés Arrimadas és avui per avui millor candidata i que els resultats que ha obtingut a Catalunya demostren que podria arrassar a Espanya. El seu vot a Catalunya ha estat transversal en tots els nivells socioeconòmics: va ser la més votada de llarg en el barri més ric de Barcelona (Pedralbes) i en el de menys renda (Ciutat Meridiana). Queda molt partit encara per jugar en els propers dos anys; però tot compta.