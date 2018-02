Puigdemont, 31-1-08

Dos anys. Dos llarguíssims anys. Dos interminables anys. Dos anys de (proces)só, d´ascensió al calvari. Dos. No un, no, dos. Set-cents trenta dies esmorzant, dinant, sopant, dormint, somiant, respirant l´olor d´Ítaca, de la «nova república», de l´«un sol poble». Dos anys de sentir cridar «els carrers seran sempre nostres» i parlar de «mandats democràtics»; i resulta que «s´ha acabat» (missatge de Puigdemont a Comín, 31-1-08). Ni nou estat d´Europa ni hòsties (perdó i amén).

«S´ha acabat» –paraula de Déu, us lloem Senyor–, perquè «els nostres ens han sacrificat» –«Pare, perdona´ls que no saben el que fan»; Lluc 23, 34.

«S´ha acabat» per 155 tristes monedes de plata –«[Jesús a Judes:] allò que estàs fent, fes-ho de pressa»; Joan, 13, 26-28.

«Vosaltres sereu consellers (espero i desitjo)», escriu Puigdemont –«Jesús va cridar els seus dotze deixebles i els donà poder de treure els esperits malignes i de guarir malalties i xacres de tota mena»; Mateu 10, 1-7.

«Però jo ja estic sacrificat tal com suggeria Tardà» –«us ben asseguro que un de vosaltres m´ha de trair»; Marc 14,17-21.

«No sé el que em queda de vida (espero que molta!)», es pregunta –Ave Maria Puríssima.

«Però la dedicaré a posar en ordre aquests dos anys i a protegir la meva reputació», afirma –«aquell de vosaltres que estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra»; Joan, 8, 6-8.

I sosté Puigdemont: «M´han fet molt de mal, amb calúmnies, rumors, mentides que he aguantat amb un objectiu comú» –«aixeca´t, pren la teva llitera i camina»; Joan 5, 7-8. «Això ha caducat i em tocarà dedicar la meva vida a la defensa pròpia», afegeix –en el nom del Pare, del Fill i de l´Esperit Sant. Vaja, que «el pla de la Moncloa triomfa» –«en aquell moment, darrere el tros de pa, Satanàs va entrar dintre d´ell; Joan 13, 26-27– i «només espero que sigui veritat que gràcies a això poden sortir de la presó tots» –«Per què m´has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist!», Joan 20, 19-29. «Si no el ridícul és històric», culmina l´expresident –«Tu ho dius: jo soc rei. Jo he nascut i he vingut al món per donar testimoni de la veritat. Tots els qui són de la veritat escolten la meva veu»; Lluc 23, 1-5.