Més paràlisi a la política catalana

La política catalana ha tornat a viure una setmana convulsa. L´enèsima. El primer acte va ser l´ajornament del ple d´investidura del nou president. Aquesta mesura, anunciada pel president del Parlament, el sarrianenc Roger Torrent, va servir per visualitzar amb més intensitat que mai la fractura entre ERC i la formació que lidera Carles Puigdemont. Va ser una jornada de tensió amanida amb els enfrontaments fora del Parlament entre un nombrós grup d´independentistes i els Mossos. No obstant això, el míssil arribaria l´endemà amb la difusió d´uns missatges de Carles Puigdemont a l´exconseller de Salut Toni Comín. «Això s´ha acabat. Els nostres ens han sacrificat», escrivia el president cessat gairebé a la mateixa hora que deia tot el contrari en un vídeo difós a les xarxes socials. «No hi ha cap altre candidat possible. Les meves intencions romanen intactes», manifestava públicament alhora que apostava perquè el sobiranisme «doni una resposta unitària i coordinada». El resultat de tot plegat és que la Generalitat fa tres mesos que està sense Executiu i gairebé mig any sense cap acció de govern més enllà de preparar el referèndum il·legal de l´1 d´octubre. I el més preocupant és que, llevat de sorpreses i d´un gir radical, no s´albira cap sortida a curt termini. Roger Torrent insisteix que el seu únic candidat és Carles Puigdemont, però la seva investidura és, a hores d´ara, inviable. Si es dugués a terme, seria immediatament anul·lada pel Tribunal Constitucional i alguns membres de la Mesa de Parlament correrien el risc d´haver d´afrontar procediments penals. I no sembla que ni ERC ni el PDeCAT vulguin recuperar l´esperit parlamentari dels dies 6 i 7 de setembre. Puigdemont és el candidat independentista més votat a les eleccions del 21-D, però és a Bèlgica des del 29 d´octubre i el Tribunal Suprem ja ha advertit que si torna a Espanya serà detingut.

Mentrestant, el temps va corrent. El Parlament va rebre dijous la resolució del Tribunal Constitucional sobre la sessió d´investidura, la qual cosa suposa que queda obert el termini de deu dies hàbils per presentar les al·legacions que va anunciar Roger Torrent quan va ajornar el ple dimarts passat. Aquestes al·legacions juguen un paper important per desencallar el garbull generat per la investidura, però no sembla factible que el TC faci un pas enrere i permeti una investidura de Puigdemont telemàtica o sense comparèixer abans davant el jutge. Seguirà corrent el temps, mentre el degoteig d´empreses que traslladen la seva seu és incessant, la inestabilitat es manté i s´ignora quan hi haurà nou govern. En l´hipotètic cas de convocar noves eleccions, que difícilment modificarien el mapa parlamentari actual, podríem arribar gairebé a l´estiu sense Govern. Els fonaments econòmics de Catalunya són sòlids, però probablement no tant com per permetre´s aquesta paràlisi.