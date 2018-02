La nostra mantinguda

La proposta d´un president oficial a Barcelona i un de simbòlic a Brussel·les és ideal perquè reflecteix el caràcter català, la tradició de tenir una esposa oficial i una mantinguda. La primera a casa i amb tots els papers en regla, la segona ben lluny i fent-li creure que sí, que t´estimo molt però de moment això nostre no pot ser, potser d´aquí a un temps, de fet amb la meva dona no anem bé, un dia d´aquests li demano el divorci, et tractaré com una reina, etc. El que calgui per enganyar-la i que no emprenyi. El primordial per als catalans, ara, és casar-nos via investidura amb una pubilla que acontenti tothom, primer de tot els parents de Madrid. A en Puigdemont ja li muntarem a Brussel·les una merceria, com s´ha fet tota la vida, o qualsevol altre negoci perquè sembli que es guanya la vida i salvi les aparences, que tampoc no és cosa que els belgues l´assenyalin pel carrer i li diguin coses lletges.

És bàsic que la mantinguda es cregui imprescindible, trucar-li de tant en tant per demanar-li el parer sobre unes cortines que la senyora vol posar al menjador o sobre quina estratègia política seguir. Després no li farem ni punyeter cas, però la trucada ja haurà satisfet prou el seu ego. I si en lloc de posar-li un piset amb rentavaixelles, li hem de posar un xalet de 4.500 euros al mes, se l´hi posa. A les mantingudes és millor tenir-les contentes, que si no, acaben muntant escàndols i al final surten més cares.

Simular que sense ella no podem viure és regla d´or per tenir-la feliç. En el cas d´en Puigdemont no costarà gens, perquè realment ho creu. Només cal dir-li una vegada que la nostra vida, la dels catalans, no tindria sentit sense ell. Somriurà melosament i amb els llavis imitant la tendresa dels rumiants pronunciarà les tres paraules màgiques, que ja no són «T´estimo, xato», com en les mantingudes d´abans.

- Ja ho sabia.

I feliç com un gínjol. Una mantinguda feliç es pot dedicar al dolce far niente, des d´anar de compres a fer discursos per skype, i a nosaltres ens entreté en moments de tedi. Sí, és clar que se li han de fer regals, però n´hi ha prou amb unes calces Dior o una manifestació amb globus grocs. Les mantingudes amb qualsevol cosa es conformen, només volen viure bé.