Mostra franquista

Miquel Arpa Vilallonga girona

Com pot ésser que, amb la que està caient, a l´Ajuntament de la ciutat de Girona i de tots (!) els gironins se li ocorri penjar a les xarxes una web que exposa els horrors dels inicis del Franquisme a Girona, fa 80 anys?

La feina principal de qualsevol bon polític en moments difícils com els que estem passant hauria de ser intentar posar seny i pau amb una població cada cop més dividida, cansada de viure uns moments polítics que no s´acaben mai, i el que és més perillós: cada cop amb menys humor a l´hora de parlar del tema i, conseqüentment, més predisposada a l´enfrontament.

L´ajuntament de Girona, representat per la Sra. Marta Madrenas, alcaldessa de la ciutat, ha dit al moment de presentar la mostra, a part de posar en el mateix nivell que el moment actual uns moments tan dramàtics i tristos per a tothom com els que suposo varen ser aquells anys de Franquisme, que «només hi ha una cosa pitjor que l´oblit: no saber que s´oblida»... Jo en diria una altra: «Només hi ha una cosa pitjor que un mal polític, un polític amb mala llet !»



Urgències engripades

Núria Estanyol Vicepresidenta i delegada del sindicat Metges de Catalunya (MC) a l´Hospital Josep Trueta de Girona

L´epidèmia de grip ha arribat, com cada hivern, per fer de les se­ves. Tot i que és esperada, mai no és desitjada ni pels ciutadans en general, ni pels professionals de la salut en particular.

Durant la primera quinzena d´aquest any, el virus de la grip ha comportat un increment notable dels pacients que són atesos al servei d´Urgències de l´Hospital Josep Trueta de Girona, en concret, 530 malalts més si ho comparem amb el mateix període de l´any passat.

Aproximadament, es visiten a Urgències uns 200 pacients al dia que són atesos pels diferents equips de facultatius, els quals vetllen, en tot moment, per oferir una assistència de qualitat. És cert que les obres de reforma que s´estan fent a l´àrea d´Urgències no afavoreixen l´atenció al pacient i poden alentir el temps d´espera, diagnòstic i tractament. Malgrat tot, però, l´esforç ingent de metges, infermers i resta de personal sanitari permet millorar la salut dels que més ho necessiten. Així ho evidencia el fet que han estat els mateixos facultatius del servei els que han hagut de reforçar el torn de nit per agilitzar el pas dels pacients per Urgències, ja que la direcció de l´hospital no ha contractat més personal per cobrir aquesta franja horària durant l´epidèmia de grip.

Per tant, serveixi aquest escrit per reconèixer públicament la feina de tots aquests professionals que fa temps, massa temps, que acumulen retallades econòmiques, però que demostren que la vocació està per davant de qualsevol cosa i que treballen pel bé de tothom.



Girona Acull:

No està bé passar

al davant

lleonard solà banyoles

Com a societat, quins son els «avisos per a navegants» que volem emetre: Tot s´hi val? Barra lliure o Campi qui pugui? O bé, pel que fa a les polítiques socials: respectar l´ordre de la cua de tots aquells que sol·liciten ajuda? El Sistema, dels més injustos d´Europa, prefereix que les ajudes s´adrecin –preferentment– cap als braços joves i més disponibles a l´explotació. Com aquells que formen i formaran part d´aquest nou estil («cortesia» de la inacció dels grans sindicats) de contractació quasi esclavista, titllat impròpiament com a cooperatives esp. a les càrniques, etc. Els desesperats «locals», joves i vells, que s´esperin. Els uns, per «mimats» de la família; els altres, per inservibles a l´explotaciò. Mentrestant, els auténtics responsables d´aquests joves extutelats –els governs del Marroc i l´espanyol–, mirant a una altra banda i sense aportar res.

Les necessitats dels electors no han de ser la prioritat dels elegits?

Aquí, es veu que no.