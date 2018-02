Dies sense sol

Paquita Xarles Arnau girona

Els dies d´hivern núvols i sense sol com el d´avui són tristos i freds, penso en les persones que viuen al carrer i no tenen on re­fu­giar-se els dies de mal temps. Sovint els acusem de ganduls, que no volen treballar, potser també ho són, però, qui som els qui no ens falta el necessari per jutjar-los? No tindrem també nosaltres alguna responsabilitat? No sabem com han estat educats, potser ningú els ha encaminat a una vida digna de treball i responsabilitat.

Tots tenim el deu­re de lluitar per aconseguir un món millor, que no s´aconsegueix criticant ni acusant, sinó ajudant dins les nostres possibilitats, donant la mà al caigut, fent-li entendre que s´ha de gua­nyar el pa amb la suor del seu front.

Prediquem molt la caritat, fer caritat als pobres, que també, però crec que a vegades no tenim en compte que fer caritat no es només donar diners, potser hi ha altres caritats més útils, saber ensenyar el valor del treball digne, que fa que puguem viure independents sense dependre del que ens donin. El treball ens fa lliures.



La teranyina de l´odi

Màrius Viella La Bisbal d´Empordà

La incitació a l´odi, crec que també es aplicable a comportaments i opinions com les del jutge que preventivament manté els membres del govern de la Generalitat presos i a l´exili; això no es fer justícia, això es ajusticiar sense judici. No sé si tots els jutges, en general, poden estar d´acord amb aquestes decisions, crec que seria hora de convocar un referèndum en aquest sentit, on només els jutges tinguin vot, i de ben segur que la independècia de la justícia quedaria reflectida.

Quan un ministre de justícia ja pronostica d´antuvi les decisions del jutge en els propers dies, crec que es per fotre el barret al foc; quan anuncia les inhabilitacions dels empresonats i exiliats; cap de jutjat per acabar-ho d´arreglar.

Llegida la carta de l´Oriol Junqueres als seu fills, que voldria pensar i creure que aquesta gent que diuen i creuen impartir justícia també l´han llegida, en cap punt ni en cap paraula, he tingut l´impressió com poden tenir els detractors de la justícia i de la democràcia que amagui intencionalitat d´incitació a l´odi; els exiliats i els presos polítics pels seus ideals i pel mandat dels seus electors, son víctimes de la rancúnia generada per la historia i l´heretatge d´un passat que va conrear arrels, imposant una monarquia que fins i tot va qüestionar la transició, bressol de la Constitució de 1978, que molts dels seus pares no varen poder dir el que pensaven uns, i el que volien altres.

Quan es té el poder, les lleis són bones perquè les compleixin els altres, això vol dir que hi ha coses, circumstàncies i situacions, que les lleis s´han de flexibilitzar, perquè els drets de totes les persones han d´estar garantits per les lleis, i el dret a voler ser lliure també esta inclòs en aquest paquet de drets.

Els detractors de la democràcia podran empresonar catalans pel fet de voler ser lliures, però no podran arreglar Catalunya amb la disciplina del passat.



Em pregunto...

ÀNGELA FERRER I MATÓ girona

Em pregunto: Quina eficàcia té la presó preventiva? Ara en tenim un cas fragorós amb l´empresonament de persones retingudes només per les seves idees, cosa que ja em sembla molt greu, però a part d´aquest cas que tots vivim amb pena, ha passat amb gent que després d´estar un bona temporada a la presó, en el judici són declarats innocents. I tot el temps empresonats com a criminals –qui els el compensa?

Una altra pregunta: Com pot ser que un partit que s´ha demostrat ser el més corrupte d´Europa encara a les enquestes el donin com a guanyador? No ho puc entendre per més voltes que hi doni.

Una altra: Millet i Montull a la presó. S´ho mereixen, però donat l´estat físic i l´edat dels encausats, no hagués estat més pràctic fer-los tornar els diners i/o embargar les seves mal adquirides propietats? Si encara necessitaran cures especials, metges, infermeres, una alimentació adequada... i això costa diners! O sigui que hi sortim perdent de totes totes. Els obligaria a viure amb un sou de jubilat, que sabessin que és ser pobre. Més pràctic, no?

I segueixo: Els polítics catalans saben història? No saben o no recorden que l´any 1934 quan començà la guerra el republicans tenien totes les de guanyar i van perdre per falta d´un lideratge ferm i les picabaralles entre els caps conductors? Necessitem ja una persona molt intel·ligent, amb carisma i dots de líder i tenir ja un govern fort, valent i astut que deixi el Rajoy com el que és: un corrupte, un ignorant i un dèspota. En Mandela ho tenia pitjor i ho arranjà!

I paro perquè potser la fiscal jubilada, la senyora? Magaldi, que ha amagat les trapellades monetàries d´en García-Albiol, encara m´imputaria i no tinc ganes de trepitjar la presó preventiva!