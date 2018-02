l'economia ha millorat, però es manté l'exclusió

La crisi iniciada entre 2007 i 2008 oficialment es va acabar. El PIB ja fa uns anys que puja i l'atur s'ha anat reduint, tot i que amb menys velocitat de l'esperada i amb contractes cada cop més precaris i salaris més baixos. No obstant això, aquella virulenta crisi ha deixat unes seqüeles i unes mancances que es poden acabar convertint en estructurals per a moltes persones que han quedat excloses socialment. I, lamentablement, és probable que sigui per sempre. Es calcula que un 20% de la població catalana viu en situació de pobresa. Dilluns passat, informàvem que la Creu Roja ha tancat el 2017 constatant l'augment de problemes per pagar els subministraments de la llar, que superen la capacitat econòmica d'una part de la ciutadania. Aquesta entitat va atendre l'any passat fins a 23.244 gironins en situació d'extrema vulnerabilitat. I aquestes dades corresponen només a una de les principals entitats socials que tenen cura d'atendre persones que travessen episodis vertaderament dramàtics. El Banc dels Aliments va recaptar el passat mes de desembre 475 tones d'aliments per atendre també necessitats bàsiques. Cal preguntar-se quina seria la situació d'aquestes persones si no fos per l'ingent treball que estan desenvolupament aquestes entitats durant els últims anys. El Gran Recapte del Banc dels Aliments és una iniciativa relativament nova, posada en marxa arran de l'última crisi. A les comarques gironines s'ha passat de les 52 tones recollides el 2010 i les 100 del 2011 a les 508 del 2015 ni les 475 del desembre passat.

Aquesta setmana, també informàvem d'una altra iniciativa solidària. Es tracta de la creació d'un grup de Facebook gironí amb més de 2.300 membres que proposa l'intercanvi d'objectes que ja no s'utilitzen per productes de primera necessitat, siguin aliments o d'higiene. L'objectiu és que famílies amb dificultats econòmiques puguin teixir entre elles una xarxa de solidaritat per ajudar a superar aquests problemes. Posa els pèls de punta llegir els missatges: «Una planxa a canvi de dos paquets de bolquers (?) Un pijama a canvi de dos cartrons de llet», i tants d'altres per l'estil. Es tracta d'iniciatives socials i particulars per ajudar persones desemparades, excloses d'una societat aparentment rica. No ens referim a països pobres o subdesenvolupats. Estem parlant de les comarques gironines, de casa nostra. En molts països europeus són les mateixes administracions públiques les que s'encarreguen d'ajudar aquestes persones vulnerables. Aquí tenim sort d'un fort teixit social que aporta la seva solidaritat en temps difícils. És per reflexionar-hi, principalment quan ens diuen que l'economia va bé.